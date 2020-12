Esta no es una historia común, o quizá sí lo sea pero no las conocemos. Por eso, nos parece importante destacar la labor de mujeres como Lucía que están aplicando la ciencia a productos que nos hacen mucho bien (y son deliciosos).

Conozcamos a Ana Lucía Alonso, Dra. en Biotecnología, Asesora Científica en Biología Molecular (especialista en PCR) y Creadora de Vöet, Bizcochería Virtuosa.

¡¡¡¡Bizcochería virtuosa!!!!! ¿Qué es eso? Bueno, vayamos paso a paso.

Cuéntame un poco de tu trayectoria como biotecnóloga

Soy Bióloga de formación y tengo un Posgrado en Biotecnología en el área de metabolismo. He publicado artículos científicos nacionales e internacionales con diferentes temas, por ejemplos:

El descubrimiento de Proteína Nueva relacionada a la Aterosclerosis;

El uso perímetro de cintura en mexicanos como criterio para padecer Diabetes y Síndrome Metabólico. Un método de Inteligencia Artificial que da una segunda opinión al médico para establecer el nivel de riesgo de una persona de padecer Síndrome Metabólico, este último trabajo lo hice en colaboración con mi esposo que es ingeniero.

He ganado algunos premios por trabajos de investigación como el premio CANIFARMA y el premio Glaxosmithkline.

Aunque tengo varios inventos, solo se ha patentado uno de ellos. La patente es propiedad de la UNAM y se estaba haciendo la transferencia tecnológica a la industria farmacéutica.

Fui jefe de posgrado en el Instituto Politécnico Nacional, pero no me llamó la carrera administrativa así que me moví a la iniciativa privada como Asesor Científico ayudando a otros investigadores y laboratorios públicos y privados a desarrollar métodos con Biología Molecular.

Actualmente trabajo por mi cuenta, como profesional independiente he tenido la oportunidad de ayudar a varios laboratorios a acreditarse ante el INDRE para realizar las pruebas de PCR para COVID-19.

¿Cómo diste el salto de la investigación a la repostería?

En 2017 tuve algunos problemas de salud y el médico eliminó de mi dieta casi todos los carbohidratos, sólo entonces entendí claramente lo que es vivir con tantas restricciones alimenticias.

Las dietas inducen estados de ansiedad bastantes difíciles de sobrellevar, así que una madrugada el síndrome de abstinencia por falta de chocolate no me dejaba dormir. Me acordé que conozco la composición química de los alimentos, saqué lo que tenía en mi alacena e hice una mezcla que terminó como un pastel de chocolate libre de harina. Encontré que esta pastelería libre de almidones es un gran apoyo emocional para llevar mi dieta dándome el permiso de disfrutarla la vida sin pagar las consecuencias.

En diciembre de 2017 participamos en un bazar ofreciendo pastelería para ver si a la gente le interesaba, tuvimos excelente respuesta. Hasta hace poco solo vendíamos entre familiares y conocidos, pero el año pasado tanto mi esposo como yo nos quedamos sin trabajo, así que decidimos tomar esto en serio y crear una marca con una línea de productos que ayudarán a la gente a llevar sus dietas sin ansiedad.

¿Cómo son los productos?

Vöet es una pastelería que busca acercarse lo más posible al sabor y la textura de la pastelería tradicional, pero sin trigo ni almidones y con un contenido muy bajo en azúcar. Al mismo tiempo es totalmente libre de sustancias artificiales para que pueda consumirlo todas las edades. Se trata de que sea lo más sano posible y que al mismo tiempo sea delicioso y de gusto comerlo. Para nosotros es importante que lo disfrutes, lo compartas y que sepas que no dañaras tu salud. Partimos del derecho que tenemos todos de disfrutar la vida, de compartir las cosas que amamos, y celebrar la vida sin tener que pagar un precio alto por ello.

¿Por qué el nombre?

Es por mi libro favorito de Bioquímica, los autores son Voet y Voet. Sus varias ediciones me han acompañado más de la mitad de mi vida.

¿Por qué sin gluten, sin azúcar y sin carbs?

Vengo de una familia muy diabética -como muchos mexicanos-. De las cosas que más me han dolido fue ver el constante batallar con mi abuela, los medicamentos y sus efectos secundarios, como se fue deteriorando y el esfuerzo de la familia por controlar su dieta. El recuerdo más duro que tengo es la frase “TÚ NO” en la cena de Navidad y las reuniones familiares.

Cuando tienes que llevar una dieta de diabético te das cuenta lo difícil que es vivir con restricciones mientras ves que los demás disfrutan a plenitud todo lo que tienes prohibido. Así que decidí ajustar la receta de la pastelería para apoyar a personas con restricciones alimenticias, algunas por necesidad y otras por filosofía de vida. Las recetas están diseñadas para diabéticos, pero también para intolerantes a la lactosa y celíacos, es decir intolerantes al gluten. También estamos incluyendo a personas con estilo de vida Keto y fitness, ya que son reducidos en calorías y muy altos en fibra.

¿Cuáles son las recomendaciones que darías a las personas que son nuevas en este mundo del no gluten?

Bueno, primero hay que definir si dejas el gluten por cuestiones de salud o por convicción.

Cada vez hay más personas intolerantes al gluten, hay quienes solo sufren un poco de inflamación, pero otras terminan en el hospital con cantidades pequeñísimas de gluten. Si el problema es médico no hay más remedio que dejarlo, aprender a identificar los síntomas de forma temprana y cómo reaccionar ante ellos. Es muy importante investigar cuáles son sus fuentes y evitarlas y tener cuidado con el gluten “escondido” en algunos alimentos.

SE DEBEN BUSCAR FUENTES FORMALES DE CONSULTA para tomar decisiones adecuadas, la Clínica Mayo por ejemplo tiene páginas informativas en español muy confiables.

Si no eres intolerante al gluten, pero tienes algún problema gastrointestinal como Síndrome de Intestino Irritable o algunos problemas inmunológicos te ayudará mucho dejarlo. Si no tienes alguna de estas enfermedades no necesitas dejarlo, incluso puedes provocarte problemas de desnutrición en el afán de evitarlo. Evitar el gluten no hace la vida más sana, lo sano es comer lo que necesitas en equilibrio.

¿No hay una mala fama al gluten?

Se han satanizado demasiadas cosas en nuestra vida como el gluten, el azúcar y la grasa. Los alimentos no son malos, la cantidad que consumimos y nuestros hábitos son los que los hacen peligrosos. Tenemos que aprender a comer con conocimiento y conciencia, insisto en la importancia de consultar fuentes formales de información y no dejarnos llevar por rumores. Entender las necesidades de tu cuerpo, las necesidades de los diabéticos, celiacos, etc., hará que tomemos mejores decisiones.

La vida es una fiesta donde todos estamos invitados, entendernos entre todos con todo lo diferentes que somos, ser comprensivos, empáticos y conscientes de todo lo que podemos compartir si hará nuestra vida más sana física y mentalmente. Recuerden que aquí está Vöet para que todos podamos celebrar todos juntos la fiesta de la vida.