Saquemos a la luz a esa mujer diseñadora de ropa y transformemos juntas nuestros pantalones viejitos en hermosas obras de arte.

¿Qué mujer no tiene un jean viejito que está a punto de tirar? seguramente no lo has hecho porque te encanta… ¡Te entiendo perfectamente!, pero ¿qué tal si transformas tu pantalón y haces una bellísima creación?

Para que puedas seguir usándolo y parezca como nuevo, puedes pintarlo y darle un toque diferente… ¿quieres ver cómo?

¿Qué materiales necesitas?

Cinta adhesiva

Lápiz o plumas

Pinceles

Paletas para mezclar los colores

Pinturas acrílicas o para telas

El jean para transformar

Si te aplicas, pueden quedar así:

Para las que no son profesionales:

Para pintoras avanzadas:

Para las que se quieren arriesgar un poco más:

En este vídeo podrás ver el paso a paso… empecemos juntas a decorar nuestro pantalón. Te ponemos un súper artista (en inglés) y otras ideas con los maestros y las expertas DIY.

¿Te gustó? Ahora puedes decorar tu ropa… ya tienes los materiales, falta poner a volar la imaginación.