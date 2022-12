Parece ser que Emily Cooper no es la única con un estilismo fuera de lo común. Lily Collins acierta con su predominancia hacia los looks unicolor en liso. A pesar de no ser algo para todos los días, ella lo ha utilizado en innumerables ocasiones y luce increíble. Veamos el manejo de traje y color block con Lily Collins.

Power dressing

Comenzamos con un look “con extra de vitamina C” tal como la propia Lily Collins lo describió. Este traje a 3 piezas fue utilizado para su aparición de LIVE with Kelly and Ryan. Es sin duda un color bastante llamativo, poderoso y que luce increíble con su tono de piel. Además de ello no es completamente naranja sino que lo acompaña con una camiseta en lo que parece ser un tono beige.

¿Emily de azul?

El siguiente es un traje de falda con un estilismo similar al anterior: Un color fuerte acompañado de una camiseta neutra. Aunque tal parece que esta vez no es un outfit de Lily sino de Emily, esto según lo que aparece en su descripción. Sea como sea, luce increíble en ambas.

De rojo con Lancôme x Bearbrick

Acá se tiñe de rojo desde los llamativos labios hasta la punta de las botas largas de tacón aguja. Lily Collins es el rostro de esta colaboración y lo hace increíblemente bien. Puede que incluso, la idea de utilizar color block en su outfit fuera suya.

Traje en azul grisáceo

Este outfit es llamativo pero no como los anteriores. Es de un tono más opaco, más como para una reunión un tanto más formal. A pesar de ello, parece iluminar sobre Lily Collins y es que lucir de traje y color block es lo suyo.

Outfit navideño

No es precisamente lo que se te viene a la cabeza para navidad, pero así es como luce en estas fechas Lily Collins. Nuevamente, con su combinación unicolor en este overol mostaza suave en combinación con una camisa neutra y sandalias altas.

¿Cuál fue tu look preferido de Lily Collins?