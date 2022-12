El terciopelo es una de las texturas que ha cobrado fuerza desde hace algunos meses y promete marcar fuerte tendencia para el año que entra. Miranda Kerr confirma esta tendencia, tras mostrar un lujoso vestido azul de terciopelo en una gala.

¿Cómo podrías combinar el terciopelo?

Hay muchas mueres que no se atreven a usarlo por miedo o por inseguridades a la hora de combinar pero lo bueno de la moda actual es que la mezcla de texturas es un plus para lucir los mejores outfit de la temporada sin mostrarse sobrecargada.

El terciopelo lo puedes combinar con cualquier tipo de tela, ¿has pensado cómo luciría con tejidos y gasa? Deberías intentar esta combinación, es radical pero fascinante.

Miranda Kerr dicta pauta

La talentosa Miranda Kerr lució un vestido azul de terciopelo en una gala, con lo que confirma los pronósticos de la moda para el año entrante. Mira el look de Miranda:

Outfit de terciopelo, ¡para tu día!

Aquí te dejo algunos looks muy bonitos y opcionales para lucir el año que viene con fuerza. Estas propuestas son ideales para lucir un look poderoso, versátil y elegante, siempre. Recuerda, no dudes en combinar texturas y colores, esto potencia tu look al 100.

Ojo: con jean o short también puedes usar este tipo de tela, combina la frescura y elegancia de un look con la frescura y lo casual de tu día a día.

Blazer azul de por $2.299 MX. Foto: Zara Saco de terciopelo, por $1,499 MX. Foto: H&M Top Manga Larga Brillos por

$399 MX. Foto: cyamoda Americana traje por $ 2,499. Foto: Mango

Mi look favorito, aparte del de Miranda es el saco de terciopelo, ya que puede ser versátil y adaptable para cualquier ocasión. ¿Cuál elegirías tu? Haznos saber en los comentarios.

¿Te unirías al look de terciopelo como Miranda Kerr ?