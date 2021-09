No siempre tenemos espacios exteriores pero hay mucha gente que sí cuenta con patios, ¿cómo podemos incorporarlos a los interiores (generalmente cuidados) o crear un oasis increíble? Aquí te doy varias ideas.

Patios interiores

Vamos a explorar ciertos elementos que se han puesto de moda y que puedes incluir de manera muy sencilla (y económica) en tu espacio interior para que sea un lugar íntimo y de paz.

Punto focal 1

Empecemos con una hamaca. En México tenemos muchísimas opciones y no solamente en el sureste, ¡hay que aplicarla en todos lados! Si nos fijamos se adapta el tamaño, pues si no fuera de manera atravesada no cabría. La creatividad y el buen ojo hace la diferencia. No te preocupes, la hamaca se pone y se quita de los aros hamaqueros y puedes tener el espacio libre para cuando desees comer ahí.

No te pierdas un detalle que hace toda la diferencia: el cojín. ¿Ves cómo puede cambiar todo un detalle así?

Punto focal 2

Tapetes y alfombras increíbles. Aquí sí tenemos que pensar en que es un espacio techado o de plano “de quita y pon”, como decimos en mi familia, si es abierto. Es decir, lo pones cuando no va a llover y lo quitas y guardas. No sé qué tan práctico sea, pero se ve increíble. Otro detalle focal: los candiles. Modernos y roban el aliento.

En la foto anterior vemos cómo un patio tragaluz techado puede quedar de maravilla con este elemento simple. En la de abajo vemos el mismo concepto con poquísimo presupuesto y otro tipo de decoración, pero la idea está ahí.

Punto focal 3

Focos que cambian todo: con poquísima inversión le damos aspecto “Pinterest” a nuestros patios. Entre más, mejor. Pueden ser en cascada o simplemente un a línea de foquitos que esté divertida, de hecho, hay varios que tienen figuras y que parpadean, muy navideño pero todo el año.

Si nos fijamos, el gasto ¡es mínimo!, y el impacto enorme.

Punto focal 4

¡Plantas! ¿Un patio sin plantas es un patio? Para muchas personas no. Puedes poner solo una pared o en distintos puntos del espacio. Incluso hasta puedes plantar un árbol que no tenga raíces muy gruesas o crezca mucho (piensa en eso a la hora de elegirlo).

¡Todos y más!

Más imágenes para inspirarte, en donde se combinan todos estos puntos. ¿A poco no se antoja?