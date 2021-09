Calientitos, deliciosos… estos suéteres DIY o que haces tú misma son perfectos para la temporada de otoño/invierno y estamos en el momento ideal para comenzar a inspirarnos, comprar material y ponernos de tejedoras.

Esta foto de We are Knitters (la de arriba) me inspira a lanzarme a la aventura de tejer esta que es una GRAN tendencia para el 2021… o sea, no es que no estuvieran ya de moda los suéteres enormes, sí que lo están; pero seguirán para este invierno y las grandes casas de moda nos lo han indicado.

Como vemos, no son difíciles (bueno, para mí sí son un reto, lo confieso), pero si nos ponemos las pilas podremos lograrlo.

Si bien no tengo un patrón para todos estos, creo que ustedes, como son expertas, sabrán sacarlo muy bien. Para las no tan expertas como yo, este video de suéteres DIY nos darán claridad de cómo comenzar nuestra aventura.

Hay mucha inspiración en Pinterest, pero te hago una curaduría de mis favoritos, basándome en lo que sé que viene para el verano.

Recomendaciones para hacer suéteres DIY

Elige un buen material. Te diría que sea poliéster porque no pica y se puede lavar hasta en lavadora.

Siempre mira las instrucciones de cuidado en las etiquetas del estambre.

Compra agujas redondas o con cable, te pesará menos.

No pasa nada si no te queda perfecto a la primera, ¡el chiste es comenzar!

Ya terminados, guárdalos en una de esas bolsas que tienen bomba para hacerse pequeños (o utiliza una) y así te ocupará poco espacio en el clóset.

¡Feliz inspiración y bienvenida mi época favorita del año!

Otro tutorial para las lanzadas y aventureras.