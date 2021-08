Si hay algo cierto de la moda, es que siempre vuelve. El “old money” es la tendencia que está pisando fuerte entre los usuarios de TikTok y se podría decir que es lo que ya conocíamos como el estilo “preppy”, que vimos en la serie “Gossip Girl”, pero con un toque más moderno.

¿De dónde salió?

El estilo Old Money es la reinterpretación –algo nostálgica- del estilo que se dio en los 50’s entre la clase alta de Estados Unidos y los royals en Europa, además de su estilo de vida; centrándose en un estilo tipo “rico vintage”. Muy elegante y relajado a la vez que es discreto y no grita nombres de diseñadores (aunque cueste mucho dinero cada pieza).

Luego evolucionó con el new look de Christian Dior y los estilismos icónicos de los 70’s de Jackie Kennedy, Grace Kelly y la mismísima Audrey Hepburn, además del famoso traje “tweed” de Channel.

Sin embargo, no fue hasta los 80’s cuando con un aire mucho más elitista emergieron las marcas del estilo. Tommy Hilfiger, Ralph Laure, Armani y J. Crew, todas con prendas que enmarcan este estilo.

Estilo Old Money: clásico, pero moderno

La clave está en la elegancia y la sutileza que alberga en ella, además prestar atención a los detalles en cuanto a modelos de manicure, cuidado del cabello y la piel.

Viste con colores neutros o de baja saturación

El negro, beige, caqui, blanco, pues son los más naturales. Igualmente los colores pasteles forman parte fundamental de la estética old money y actualmente los vemos en looks de todo tipo, ya sean vanguardistas o casuales.

Vestirse para la ocasión

Los miembros de la clase alta y la realeza tienen un look para cada actividad. Tomar el té por la tarde, jugar tenis o polo, ir a navegar, asistir a las carreras de caballos o para el brunch del fin de semana.

Un lindo vestido con tacones para una cita está bien, pero un par de mocasines te darán la comodidad que necesitas en una reunión familiar, por ejemplo.

Los blazers, trajes a medida, camisas, el cuello alto, abrigos de lana y pantalones son un must have para vestir de este estilo

Accesorios delicados

Menos es más. En lugar de usar joyería extravagante, los adeptos al estilo old money optan por accesorios delicados que pasan desapercibidos o los clásicos como un collar de perlas, pañuelos de seda, bolsos de diseño, sombreros y gafas oscuras.

Su contrincante: New Money

Mientras que los Old Money se alejan de mostrar logotipo en todas partes, los new money usan marcas por doquier y su forma de vestir no es tan sutil ni elegante. El punto es que se NOTE que tenemos dinero. In your face, dirían los estadounidenses.

El exceso de joyería o accesorios de gran tamaño es también otro rasgo que los identifica.