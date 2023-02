El Old Money nos da mil años de vida y en eso todas estamos de acuerdo. El problema radica en que, la mayoría de lo que vemos dentro de la estética suele ser para un clima frío y no todas vivimos en zonas con temperaturas bajas, además de que la primavera ya está casi casi aquí. Es por ello que el old money para clima cálido ya está aquí para responder a la demanda.

Pantalones cortos de lino

Lo mejor será evitar los pantalones cortos de jeans, los de lino son mucho más frescos, de buena calidad y más acorde con la estética. Además de ello podrás encontrarlos en una mayor variedad de colores, ¿qué tal?

$274 pesos.

Camisas de seda

Las camisa de seda o satín son las más frescas del old money. Puedes encontrarlas en su clásica versión tipo americana, pero si deseas algo más fresco también están otras opciones en la misma tela. Una buena idea es una camisa de cuello alto o sin mangas como la de acá.

Camisa de SheIn $196 pesos

Con el jersey encima

Es un poco difícil deshacerse por completo del jersey ya que suele ser ¡tan old money! Por ello acá te dejamos una buena idea, no te lo pongas, cuélgatelo con tu look para el calor. Por supuesto, agrégale un par de accesorios como gafas y un cinturón a juego con el jersey.

Pañoletas

Más que un accesorio es un indicativo old money. Lo mejor de todo es que los hay de todos los patrones y colores además de su amplitud de uso. Puedes colocarlo en tu pelo, en la muñeca e incluso como cinturón o adorno de tu cartera.

$290.05 pesos

¿Qué te han parecido estas ideas de old money para clima cálido?