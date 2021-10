La pandemia hizo que nos olvidáramos de nuestros zapatos adorados para ir a trabajar. Es tiempo de retomar actividades, como volver a la oficina. Elige tu outfit favorito con estos tips inspiradores para un día laboral, con base en tu personalidad.

Hoy te daré algunas recomendaciones, para que tengas un gran regreso a la oficina y muestres tu personalidad con increíbles propuestas.

Zapatos para la oficina… ¡de acuerdo a tu personalidad!

1. Preppy: ideal para crear combinaciones clásicas de forma sencilla.

¿Qué necesitas? Los hombres necesitan prendas básicas, como unos pantalones de corte recto, un jersey y los Oxford Rakers for Men para sentirte cómodo.

Las mujeres para verse súper femenina, pueden optar por una falda plisada, una blusa blanca o una bomber jacket para hacerlo más moderno y por último, los slingbacks Noideaa for Women en beige para crear una combinación con equilibrio.

2. Casual y formal: para esos días relajados en los que quieres llevar un toque cool, utiliza un maxi dress y un blazer, ambos color negro, y agrega las Wovella for Women en un tono light yellow, apostando por un outfit impactante.

Sugerencia para los chicos: puedes usar los Wendawien for Men con unos denim oscuros para que te den un aspecto más serio y una camisa en azul.

3. Entretiempo: el otoño está entrando y para combinar tus prendas es importante que tomes en cuenta el clima, por lo que puedes usar unos atuendo sencillo, con pantalones lisos y un cárdigan cropped en pastel y los pumps Stessy for Women.

En cuanto a los chicos, para mostrarse más elegantes y masculinos, elige los Oxfords Cuciroflex for Men que gracias a su diseño, son perfectos para usar en las mañanas soleadas o tardes lluviosas.

4. Piezas atemporales: hay cosas que, definitivamente, no pasan de moda. Un ejemplo de esto es la mezcla de un outfit clásico, un traje sastre y los tacones Isabela for Women o las Chelsea boots como Criwien for Men, para experimentar una elegancia única que te de la seguridad que necesitas para resaltar lo mejor de ti.

5. Ecléctico: Anímate a crear un conjunto lleno de creatividad que te permita demostrar quién eres y explorar con texturas, y colores.

Recomendación: inicia tus mañanas utilizando tonos alegres en tu outfit, como las Juliet for Women en tono naranja para verte sofisticada. Los hombres pueden optar por los zapatos Huntingdale for Men para sentirte perfecto, lo cuales serán tus aliados para ayudarte a cumplir tus objetivos.

Fuente: Aldo

Foto de Unsplash