Es fuerte, es frío, pero se dice que es el que genera mayor sensación de relajación. Si bien para muchas es sinónimo de traer el campo a las casas, pero la vez, es un tono que es sofisticado, elegante, vibrante, fertilidad, frescura y nos llena de armonía.

Inspiración total

Hay muchas formas de traer este tono a los distintos espacios de la casa.

Puedes combinar elementos y texturas naturales con el verde, y no me refiero solo a plantas (que siempre serán bienvenidas) sino a tapetes, macetas, cojines, bancas, sillas, lámparas, etc.

También puedes incluir en espacios más contemporáneos, con elementos como metal, terciopelo, litografías modernas, incluso con piezas vintage del siglo XX.

¿Cómo combinar?

Puedes hacerlo básicamente con cualquier color, pero te dejamos unas paletas que van muy bien y te vas a sorprender. Recuerda, no tienen que ser sillones enormes (por ejemplo) sino la combinación de pisos, techos, ¡hasta el cenicero cuenta!

