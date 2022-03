Se dice que el momento más importante en la vida de las personas es la infancia. Es donde se forma la base de la personalidad y de todo lo que podrá llegar a ser en su vida. La depresión infantil es un problema real y muy peligroso, a pesar de que no se hable tanto de ello como se debería.

Debes estar atenta a las señales

El que tu hijo se sienta cansado todo el tiempo no es normal. Los problemas para socializar no son normales, llorar por todo no siempre está bien, no siempre «es cosa de niños». Puede ser que no le des importancia o nomás pensar, “Son niños, ¿Qué tanto problema podría tener?” Pues sí que pueden tener bastantes y tu trabajo es estar ahí para apoyarlos y no minimizarlos o desestimar su dolor.

¿Problemas en el embarazo?

Así como una mujer embarazada come por dos también siente por dos. Se dice que tus emociones las recibe el feto ya que en ese momento son uno. Está científicamente comprobado que una mujer con depresión clínica puede dar a luz a un bebe más delgado, con un sistema inmunológico más débil y por supuesto, presentar los mismos síntomas de depresión.

Los sentimientos por tu hijo también los recibe el feto. Si constantemente piensas en lo mucho que lo amas el niño o niña en cuestión será más feliz y sucede lo contrario en la otra instancia.

Depresión infantil

Los niños no son inmunes a problemas que generalmente afectan a una edad más avanzada como la depresión y ansiedad. Contar con el apoyo emocional de sus padres es muy importante para el infante, pero si aun así el niño presenta sentimiento de soledad es necesario acudir a un especialista.

Es importante que evalúes la situación en casa para saber qué puede estar ocasionando el problema en tu hijo. Puede que sea algo sencillo de solucionar pero también puede ser indicio de un padecimiento mucho más grave que podría empeorar si no recibe el cuidado necesario.

Sigue leyendo: Depresión por padres ausentes