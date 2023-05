La deshidratación en las mujeres puede manifestarse a través de una serie de señales y síntomas bastante comunes, alguno de ellos te los comento a continuación.

No sé si has experimentado un cuadro de deshidratación, por ejemplo, cuando vas a la playa y te exponer al sol por muchas horas. Si no consumes la cantidad de líquidos necesarios, tu cuerpo se deshidrata y origina una serie de síntomas que debes saber.

Síntomas de la deshidratación en la mujer

Sed intensa:

Sentir una sed constante es uno de los primeros signos de deshidratación. Si tienes la boca seca y sientes la necesidad de beber agua con frecuencia, es posible que estés deshidratada.

Sequedad de la piel:

La deshidratación puede afectar la piel, haciéndola lucir seca, apagada y sin elasticidad. También puedes notar labios secos y agrietados.

Orina oscura:

Si tu orina es de color amarillo oscuro o ámbar en lugar de un tono claro o casi transparente, es posible que no estés bebiendo suficiente agua.

Fatiga y debilidad:

La falta de hidratación adecuada puede hacer que te sientas cansada, débil y sin energía.

Mareos o desmayos: La deshidratación puede afectar el flujo sanguíneo y la presión arterial, lo que puede provocar mareos o incluso desmayos.

¿Qué tomar para hidratarte?

Si tienes estos síntomas, puedes probar con bebidas totalmente naturales, por lo que no te afectarán o te traerán efectos secundarios. Prepara alguno de ellos: