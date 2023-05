Seguramente has hecho alguna dieta y has quedado frustrada porque no cumpliste el objetivo que querías. ¿Las dietas no funcionan? La verdadera respuesta está en los errores que cometes y no te has dado cuenta.

«Lo más importante es que se hagan cambios saludables que se tornen en hábitos duraderos», afirma Sáiz de Bustamante.

Adicionalmente expone el porqué bajar de peso rápido no es recomendado «esta rapidez, lo que más llama la atención, en ningún caso será buena. Los cambios corporales deben ser paulatinos para que el cuerpo pueda irse adaptando y no se produzca después un efecto rebote», comenta la doctora García-Dihinx.

Los 3 errores que hacen una dieta fallida

Te indico cuáles son los 3 errores que seguramente comentes y hacen que no bajes de peso adecuadamente:

1- Eliminar totalmente las grasas:

Tenemos la falsa creencia que al eliminar por completo las grasas, tendremos una dieta las eficaz. La verdad de este punto es que las grasas son necesarias para nuestro organismo, incluso para regular nuestro peso.

La idea es incluirlas en cantidades moderadas y evitar que sean por las noches. Pudieras hacer un buen plan de almuerzo con una porción moderada de grasa, te subirá los ánimos y no dejarás de comer rico.

2- Refrescos 0%:

Diferentes estudios demuestran que el consumo de uno o dos refrescos al día aumenta el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad, y los 0% son igual de perjudiciales para nuestra salud, ya que generan trastornos en el apetito y mantienen la dependencia del azúcar.

Según una encuesta pública de la Escuela de Salud Pública de Harvard, tomarlos en lugar de comer las frutas enteras puede elevar el riesgo de padecer diabetes hasta en un 8%.

3- ¿Comes rápido?

Comer deprisa es uno de los enemigos de las dietas victoriosas, esto interfiere en la comunicación entre estómago y cerebro, ocasionando sobre peso. Hacerlo despacio, masticar 40 veces (como mínimo) cada bocado y disfrutar de la comida garantiza una dieta con resultados magníficos.

Otros consejos: