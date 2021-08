Dip Powder: el color en polvo para tus uñas

Confieso que no soy de hacerme muchas cosas en las uñas pero cuando escuché que había una nueva técnica llamada Dip Powder me dio curiosidad… ¡y me lancé a vivir la experiencia para contarles todo al respecto!

Les hice un video con la experiencia y ahora les cuento más de qué trata esta técnica.

Dip Powder: polvo para tus uñas

Aquí les comparto de manera literal cómo es la técnica y ya verán por qué me llamó la atención:

El sistema Dip Powder, de Kiara Sky Nails consiste en un proceso de aplicación de diferentes de polvos para hacer un manicure perfecto, de manera fácil e innovadora. Este sistema de inmersión no necesita lámpara de secado, y se obtienen los mismos resultados que al aplicar gelish o acrílico, con la ventaja de que el Dip Powder contiene vitaminas y calcio que ayudan a potencializar el crecimiento de la uña. El proceso completo consta de 5 pasos:

Bond – Este asegura que todas las capas se adhieran fácilmente y se mantengan firmes, para lograr un sellado hermético y para nutrir el lecho de la uña. Balancea el PH, preparándola para el proceso de quitar la grasa natural de la uña.

– Este asegura que todas las capas se adhieran fácilmente y se mantengan firmes, para lograr un sellado hermético y para nutrir el lecho de la uña. Balancea el PH, preparándola para el proceso de quitar la grasa natural de la uña. Dip Powder – Se añade base adherente y el Dip Powder natural, el cual evita la pigmentación en la uña natural y es el primer producto en aportar vitaminas y calcio a la uña. Se repite el proceso con el del color de preferencia: Dip Color.

Seal Protect – Este paso endurece el polvo. Tras aplicarlo se debe esperar unos minutos a que seque en la uña.

– Este paso endurece el polvo. Tras aplicarlo se debe esperar unos minutos a que seque en la uña. Top Coat – Da brillo y acabado a la uña, logrando que luzcan impecables (este es el que yo me salté, jejeje).

– Da brillo y acabado a la uña, logrando que luzcan impecables (este es el que yo me salté, jejeje). Nourish Oil – El último paso se aplica en la cutícula de la uña. Funciona para rehidratar por completo nuestras uñas.

Ya tengo una semana con este manicure y no se me ha gastado nada. Para mí es un poco raro tener las uñas más gruesas (sí es como tener una uña postiza) y definitivamente iré a retirármelo de manera profesional con ellas, siento que podría lastimarme si lo hago en casa.

Yo elegí no poner la capa de brillo -como les puse en los pasos- y me encanta cómo se ven mate. La experiencia completa es una delicia, ya que con la bebida y el apapacho te sientes más divina cuando sales de ahí.

El costo de este tipo de manicure es de $350 pesos y el retiro, $80. Ah, y como ven en el video, también puedes adquirir el kit para hacerlo en casa, que, de hecho, fue un hitazo durante 2020 ya que muchas mujeres querían tener sus uñas impecables y no salían (porque estaban cerradas o bien, no querían). Acá el showroom.