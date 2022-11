New York es una ciudad bastante llamativa y vivir en el resulta ser, la obsesión de muchas chicas. A raíz de ello ha nacido la estética Downtown Girl que literalmente significa chica del centro (zona cool pero relajada).

¿Cómo es su estética?

Esto habla más de una chica súper relajada pero con mucho estilo, que no necesitas lucir como modelo de revista o influencer sobre modas sino todo lo contrario. A ella la verás en una librería de segunda mano o de camino a comprar su primera guitarra eléctrica para colocarla en su pared. Ella está de paso pero al mismo tiempo conforma a vida de las calles de NY.

Acá no sólo hay espacio para las Hyper femenine It Girl sino que ellas también reclaman su puesto pero sin nada de ruido. Son lo que son y todo el mundo las ha visto, no necesitan carta de presentación.

¿Qué les gusta?

Puede que lleven audífonos durante todo el día, aman las series tipo Anne con una E y Lana del Rey es de sus artistas favoritas. El metro de la ciudad es su medio de transporte por defecto y a su vez, están ahí para embellecerlo enormemente. Aman los vinilos y las cosas un poco más clásicas sin caer de lleno en lo retro. Y como no podía ser de otra forma, también son amantes de los gatos.

Aunque no todas podamos vivir en New York, Lo que con certeza podemos es entrar en el personaje de una chica que vive allí a través de la moda. Esta es, una de las mejores herramientas para introducirnos en una vida y una vibra diferente cada día o cada que queramos.

¿Cómo vestir de Downtown Girl?

Viste muy cómodo y holgado en muchas ocasiones por lo que, los suéteres anchos serán sus mejores amigos. Los baggy jeans son excelentes y las mini faldas sueltas también lo son para algunas. Los thank tops también están presentes y los tonos chocolate tienden a ser muy recurrentes por acá.

En accesorios podemos encontrar los ganchos para cabello tan de moda en los últimos meses. De todas formas y colores pero de preferencia un poco más minimalistas y en dorado. Las bolsas tienden a ser bastante grandes, como esas para ir a hacer mercado o a un curso de arte.

Hay de todo un poco dentro de la estética y de seguro que, será muy popular en el resto del año y comienzos del siguiente. Su estilo otoñal nos lo dice todo.

¿Ya conocías el Downtown Girl aesthetic?