El efecto Ben Franklin es una táctica interesante para cambiar la manera en la que alguien que no nos tolera, cambie su manera de vernos de forma casi inmediata. ¿Quieres saber cómo es posible?

Pide un favor

No necesitas un plan súper elaborado para cambiar su mente ni meses de anticipación. Puedes hacer algo tan simple como pedirle un favor. Para que sea más efectivo tiene que ser algo con lo que la persona se siente tomada en cuenta y reconocida.

Por ejemplo Ben Franklin lo que hizo fue pedir un raro ejemplar de literatura a una persona que no lo soportaba y era un gran conocedor culto. De esta forma reconoció su sabiduría y él aceptó casi de manera inmediata. Desde ese momento se hicieron amigos y esta amistad duraría hasta el día de su muerte.

Disonancia cognitiva

¿Por qué sucede esto? Simple, tu cerebro no puede mantener dos opiniones contradictorias y debe modificarse a sí mismo para dejar solamente a una de ellas. Por esta razón el hecho de odiar a alguien y hacerle un favor no es compatible y en ese preciso instante en el que la persona acepta, su mente se estará programando porque no puede mantener una disonancia cognitiva como esta.

Ahora lo sabes, la próxima vez que desees volver amigo a tu enemigo, pídele un favor. Recuerda el efecto Ben Franklin y todo estará bien.