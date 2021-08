La moda, la decoración y la arquitectura siempre están en sintonía. Es común que nuestra casa esté decorada con un estilo muy parecido al vestuario que usamos, como ha pasado con el minimalismo o el effortless, que es de lo que estaré hablando.

Este estilo es relajado y natural, significa algo así como “decorar sin que lo noten”, y en la moda es como “que parezca que no te esforzaste al vestirte”. La idea es que decores tu hogar sin que parezca que te esfuerzas, pero la realidad es que todo está fríamente calculado.

Effortless para tu hogar

Sobre colores

Primero lo primero, el blanco es el color que predomina en este estilo, pero también puedes optar por tonos beige suaves o grises y contrastar entre esos mismos colores los elementos grandes de la decoración como la cama, los sofás o mesitas. La idea es crear un ambiente neutro con detalles que hagan contraste.

Mezcla estilos

Muebles modernos + una pieza recuperada + objetos que aporten personalidad. Añade lo que quieras, es como combinar la decoración de un depa citadino con el mobiliario de una casa de campo, pero sin caer en los excesos. Verás que el resultado será un ambiente equilibrado y atractivo, ¿vas entendiendo el concepto?

Arriba lo natural

Las artesanías son un must del estilo effortless, al igual que las fibras naturales y las piezas únicas hechas a mano. No temas usar cestas de mimbre, jarrones de barro, tejidos como el crochet, etc.

Estilo y sostenibilidad

Este modo de decorar apoya el reciclaje, así que puedes transformar una pieza y darle un nuevo uso. Por ejemplo, puedes usar una puerta que ya no usas y convertirla en una mesa de centro. Todo es cuestión de creatividad y actitud.