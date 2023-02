Eiza González confirma tendencia sobre los looks bling bling para este año. Si sumamos a esto los colores llamativos, daremos con outfit predominante para la temporada que está por llegar.

Eiza González puro brillo y color

Empecemos a ensayar nuestros outfit metálicos o con lentejuela para el verano sin olvidar la frescura de cada pieza y la versatilidad del outfit. En este caso Eiza González nos deja una gran tarea, copiar su look, que es uno de los más poderosos y llamativos para la moda que tenemos en puerta.

No hay orden de colores ni reglas de combinación, la intensión es crear un look muy original y personal, que sea alegre, llamativo y sobre todo, que predomine el tan anhelado brillo metal.

Estas opciones están a tu alcance

En Kena hicimos una minuciosa búsqueda para conseguir piezas que se adapten a tu bolsillo y se acoplen a esta moda que la actriz luce,

Top tirantes lentejuelas en $699 pesos

Este top es versátil y se adapta a diferentes ambientes del día, un look ejecutivo semiformal o formal, una reunión after office o hasta para el bailecito de noche. ¡Todo lo que buscamos en una pieza!

Blazer de cuello con solapa con botón de satén en $562 pesos

Este blazer no puede faltar en tu look bling bling. Puede complementar un look unicolor o hacer juego con otras tonalidades llamativas como hizo la actriz.

Pantalón con brillo en $1,099 pesos

Este set es uno de nuestros favoritos. Juntos crea el look perfecto pero además, puedes combinar cada pieza por separado y alternar los outfit. ¡Es un sueño!

Bolso Crossbody Con Lentejuelas Reversibles en $299 pesos

Siempre pensando en bolsas y bandoleros, no podemos dejar por fuera esta pieza que encaja perfecto con esta propuesta. ¡Luce hasta con jean!