Aunque al enojo lo tachan culturalmente de ser un sentimiento negativo, es innegable que muchas veces es inevitable y aunque no lo creas: necesario. El arte de saberse enojar sirve para poner límites y evitar abusos de varios tipos. Buscamos con esta nota que logres un enojo asertivo.

Otra cosa más de género: permitirnos enojar

freepick.es

Sobre todo a las mujeres nos permiten más «ponernos tristes» y se nos castiga de «locas» «bipolares» «histéricas» o «menopáusicas» cuando expresamos en mayor o menor grado nuestra molestia ante algo. También es muy cultural que a los hombres se les permita ser «más enojones» que «tristes». «Los chicos no lloran». Y cuando los vemos enojar decimos: wow qué autoridad tiene, qué bien defiende tal o cuál, cómo hace valer sus derechos, cómo se puso pinto a tal o cual. Pero eso es cultural, todos todos tenemos el mismo derecho a saberse enojar.

El enojo se manifiesta corporalmente

El enojo es un sentimiento natural y genuino que primero se presenta corporalmente. Suelen percibirse sensaciones de calor, enrojecimiento de la piel, latido acelerado, ritmo cardiaco elevado, engrosamiento de las venas más evidente en frente o cuello, apretar de puños y dientes, endurecimiento de la musculatura en general, levantamiento de pecho y retracción de espalda, gruñidos espontáneos, etc.

Energéticamente se visualiza como una curva con un abrupto pico alto, intenso y que pasado un momento pronto desciende. Si lo reprimimos, queda guardado haciéndonos daño a la salud. Es muy común tener problemas en el tracto digestivo debido a enojos reprimidos constantemente.

freepick.com

Enojarse a la medida del agravio

Hay que expresar el enojo asertivo, ese que es diametral al daño o agravio sufridos. Por ejemplo si te empujan sin querer en la calle y tu reacción es insultar a la persona o agredirla, estás subiendo la escala; si por el contrario te apenas y pides perdón estas bajando en la escala. Saberse enojar sería decir un firme: «con cuidado». Es más difícil en las relaciones interpersonales con los seres queridos, con los hijos el regaño debe ser firme pero no degradante. Con las parejas por ejemplo, debe ser claro y firme, pero también debe dejarse «airar» para no terminar atacando al otro en un pleito acalorado.

freepick.es

Sirve para poner límites

La función en el desarrollo que tiene saberse enojar es principalmente para poner límites, darse un lugar, aclarar necesidades, darse valor, mostrar una postura, tiene que ver con el respeto también. Lo asertivo en el enojo es ser frontal, serio, firme, claro y conciso con la persona con quien se está enojado. No irse por ahí desquitando con terceros. No insultar, no intentar resolver durante el pico alto de la energía agresiva, no volverlo más grande, pero tampoco ignorarlo o disminuirlo. Cuando el enojo no se expresa, se acumula y se va volviendo ira, nos provoca vivir con molestia permanentemente y nos volvemos fácilmente estallables.

freepick.es

Comenta si tú te sabes enojar o cómo eres con este sentimiento.

Aquí otra nota para dejar fluir Los sentimientos de tristeza asertivamente.