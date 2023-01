La artista de maquillaje y directora creativa y autora de libros Lisa Eldridge, nos comparte un tutorial de cómo lograr el Cold Girl Makeup que está en tendencia, ajá, en Tiktok.

¿Qué es el Cold Girl Makeup?

Es, tal cual, cómo te ves con una piel sana, en el frío. Incluso, debajo de la nieve. Se caracteriza por tener las mejillas rosadas (por el frío) igual que la nariz y lo demás muy sutil. Las pestañas destacan, porque se ven largas y abundantes, hay poco contour, los labios son jugosos y, ¿ya dije que tiene que haber mucho rubor?, pues eso.

Pasos para conseguir el look

Aplicar la base

Dependerá de qué tan pesada quieras traerla, pero te aconsejo que sea una que te deje la piel como la de Lisa:

El punto es que la piel se vea de un solo tono, pero fresca e hidratada para recibir los pocos pasos del Cold Girl Makeup.

El rubor

Lisa nos recomienda uno en crema y el tono dependerá de tu color de piel, pero que debe de darte un chilly pink, un rosa que sale por el frío. De hecho, puedes usar incluso un labial rosa.

Hay que aplicarlo en toda la zona del rubor, pero también más hacia los pómulos.

Puedes usar una brocha esponjosa o incluso los dedos limpios o esponja para aplicarlo.

Recuerda irlo construyendo, empieza con poco producto y ve aumentando conforme necesites.

Lisa aplica un segundo color, pero más rojo sangre, con toquecitos en el las mejillas. Aquí lo importante es que el bajo tono sea azul, necesitamos tonos fríos para que no quede como bronceado.

El primer paso sería con un rubor en crema tipo este:

Puedes intentar con un producto como este que está en Amazon.

No hay que olvidar que otro lado donde te pones rojita con este Cold Girl Makeup es en la nariz.

Aquí utiliza una brocha para asegurarte que no se vean manchones raros, que se vea natural.

El siguiente paso es ponerte polvo solo en las partes que lo necesites. No importa que se baje un poco el tono de lo rojo que ya aplicaste. Puedes utilizar uno como el de Yuya que está en $175 pesos, aproximadamente.

Deja las partes de iluminación sin polvo para que se vea natural. Recuerda: una capa delgada.

El párpado va iluminado, para eso utiliza un iluminador, puedes aplicar en el centro, con tu dedo.

Puedes utilizar este de Revlon, $127 pesos.

Ahora, junto al lagrimal aplica más iluminador (un tono más claro y luminoso), ya sea de la misma paleta o líquido. Con una brochita, extiéndelo por la parte de la línea de la pestaña de abajo hasta más o menos la mitad del ojo.

Una recomendación para este sería el de L’oréal, $295 pesos.

También puedes poner una gotita discreta en la cuenca del ojo, sobre el párpado, junto a las pestañas superiores, así como en el tabique de la nariz.

Coloca una capa de mascara en las pestañas superiores e inferiores.

Ya sabes que la de Prosa nunca te falla y cuesta solo $46 pesos.

El truco secreto de Lisa: coloca un poco de delineador café en lápiz en la línea de agua del párpado superior.

Puedes usar este lápiz de NYX que cuesta $135 pesos.

Esto es para definir más la raíz de las pestañas.

Para los labios aplica primero un bálsamo labial y luego el mismo tono que utilizaste para las mejillas (el primero).

Difumínalo con una brocha para que no queden líneas bien marcadas. Ahora, en el centro del labio inferior por un poco de tinta roja y esparce con toquecitos con el dedo, que quede tipo «korean lip», no muy pigmentado y con atención en el centro. El chiste es que no quede TAAAN rosa. También puedes usar el segundo blush.

Esta tinta de Avon cuesta $107 pesos.

Opcional: este paso no es esencial pero para Lisa el Cold Girl Makeup es poner un poco de primer en las pestañas, para tener el vibe de que le cayeron copos de nieve. Muy editorial.

Ella está utilizando el primer de Lancome que encuentras en Amazon a $1,289 pesos.

Termina con fijador en spray y si es necesario, otra capa de polvo traslúcido. ¡Y lista!

¿Qué te pareció? A mí me encanta. Aquí te dejo el video completo para que lo veas a tu paso, pero ya tienes también el tutorial en español.