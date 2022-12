Ya en la recta final del año, nos ponemos a rememorar aquellos tratamientos y productos de belleza que Cris y Tania probamos y comprobamos. Fueron muchos y créeme que nos cuesta dejar afuera del top 10 a muchos de ellos, pero aquí una lista de los que más nos gustaron en 2022.

Los 5 FAVS belleza 2022 de Tania

KIOO CENTER, CLÍNICA DE PUNTA

Una clínica de lo más actualizada en cuanto a tratamientos y aparatología se refiere, originaria de Cancún, abrió sus puertas en CDMX este año y tuve la oportunidad de probar dos fabulosos tratamientos: rejuvenecimiento facial que redensifica y levanta de nuevo el rostro, elimina las arrugas y lineas de expresión finas, logrando una apariencia más joven y evidente en 5 sesiones. Y en cuanto al corporal, un tratamiento enfocado en el área del abdomen que combinando aparatología de punta y masajes manuales, logra verdaderamente reducir esa difícil área ¡todo medible! Quisiera retomarlo, estaba en pleno tratamiento cuando se nos atravesó una oleada de ya saben cuál bicho. Ya les contaré la continuación y resultados finales en 2023.

☎️ 553603-0266 Info

📍Condesa-Roma 📲553918-9293

📍Bosques de las Lomas 📲556124-2300

📍Cancún 📲998 398 3367

📍Los Cabos 624 171 1933



DISEÑO Y TINTE DE CEJAS, OCCHIO STUDIO

Si nos has leído con frecuencia, sabes que no es la primera vez que me realizo el laminado de ceja y que además me ha gustado bastante. Sin embargo, esta vez lo que me encantó de OCCIO Studio (además de ser un regalazo de Big Box para mi cumple) fue que no solo incluye el laminado, sino también el tipo diseño de cejas, completamente medido y súper bien explicado el paso a paso.

CATRICE Y ESSENCE, COSMÉTICOS LOW COST

Para mí fueron una grata sorpresa de 2022. Muchas de ustedes me contaron que ya conocían esta gama de maquillaje y skin care de bajo costo y también que es de lo más cumplidora. Después me enteré que ambas marcas hermanitas habían salido muy bien rankeadas en la Revista del Consumidor por ser de las que sí cumplen lo que prometen. ¡Híjole, además tienen de todo y más, plus esa clase de maquillaje Catrice donde nos enseñaron a realizar el Cut Crease Eye… bueno!

PRODUCTOS CON VITAMINA C

Cada año en materia de productos de belleza, hay un ingrediente que protagoniza la escena. Hemos visto desfilar en los recientes años al carbón activado, el ácido hialurónico, el colágeno, la centena asiática, etcétera… En este conteo de Favs belleza 2022, la Vitamina C (por muchas razones que deducirás muy bien) fue proclamada de pies a cabeza en múltiples fórmulas dejándonos la satisfacción en la piel de cantarle: ¡te felicito que bien actúas!

ALACIADO PERMANENTE MÜBAREK

El segundo año consecutivo que me realizo este alaciado, la verdad me impresionó el resultado la primera vez. Es una fórmula mexicana, no es la típica keratina tal cual aclaro, que además de alaciarte por casi 6 meses quitando el frizz y el esponjado, también repara profunda y fabulosamente el pelo dañado gracias a su abundante colágeno. Es verdad y la segunda vez no fue la excepción. Solo una advertencia IMPORTANTÍSIMA para aquellas que se decoloran: ¡hazlo antes!, de lo contrario, arruinarás el resultado y su duración.

Las 5 FAVS belleza 2022 de Cris

Es un poco complicado elegir pocos, pero a la vez, me pongo a reflexionar qué recomendaría sí o sí a mis mejores amigas.

Aquí lo que salió de mis Favs belleza 2022:

TRATAMIENTO DE MANOS SATIN HANDS DE MARY KAY

Este es un combo de tres productos: exfoliante, y crema. No es necesario que los apliques al mismo tiempo, pero cuando yo lo probé así, sentí que podría casarme con este conjunto. Primero te das el masajito con el producto rosa de la derecha (exfoliante suave), después el producto blanco (que es crema protectora restauradora para manos) y terminamos con la crema rosa. Claro, puedes usarlos por separados, pero así es una delicia.

APARATOLOGÍA PARA EL ROSTRO: ULTRAFORMER III

Ya les hice una reseña del proceso, pero ya han pasado varias semanas y puedo decir que me gusta mucho el resultado: mi piel sigue luciendo radiante y mi «arruga de la sonrisa» no está para nada tan marcada como solía estar. ¡Quisiera darme otra sesión a los seis mese o al año! Mi querida Gabriella Morales Casas dice que ella lo aplica justo una vez al año y hace toda la diferencia en su piel.

HYALURONIC CONCENTRATE ISDINCEUTICS

«Hidrata y redensifica, suaviza arrugas con ácido hialurónico», dice la caja. Comencé a usarlo hace pocos días porque sentía mi piel muy seca (desde finales de otoño) y ha sido un cambio impresionante. Más que verlo, lo siento. Me pongo primero un suero -el que sea que esté usando-, después este concentrado y termino con crema. Estoy casi segura que en época de calor quizá no sea necesaria la crema. Este producto antes se vendía únicamente en consultorios de dermatólogos pero ahora lo puedes encontrar en farmacias que venden cremas y líneas dermas. Me encanta cómo se siente y, por tanto, cómo se ve mi piel.

PESTAÑA DE IMACTO Y PIEL SIN POROS CON IT COSMETICS

Estos dos productos me han dejado gratamente complacida. Yo no había probado nada de la marca y este par ha sido de lo mejor del año. La mascara de pestañas Superhero sí deja el pestañón gigante y no se corre aunque llore en el cine, pero se retira fácilmente con un desmaquillante adecuado (no tienes que batallar). Y el polvo suelto «Bye Bye Pores» es magia pura, en mi caso que sí tengo bastantes poros visibles, es notorio el cambio cuando lo uso. Sí se desaparecen a la vista.

SUERO CON COLOR: TRUE MATCH NUDE DE L’ORÉAL

De hecho, fue uno de los productos más virales en Tiktok en el último trimestre del año. La promesa es que «rellena como un sérum por su 1% de Ácido hialurónico, y cubre como un maquillaje con pigmentos minerales».

Lo cierto es que para el día a día, cuando no quieres tener una base muy pesada, este suero es fantástico. Es bastante líquido y hay que tener cuidado al aplicarlo, pero yo lo hago con las manos como si fuera un suero. Y sí cubre bastante para dejar una piel tersa y con tono parejito (que sorprende por su textura). Eso sí, no creas que durarás toda la jornada con la piel al 100, no. Hay que retocar si quieres tener el efecto. Se siente fresco y ligero en la piel y es mi producto «Duvalín» del momento… ya sabes, «no lo cambio por nada».