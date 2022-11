¿Imaginan un tratamiento que regenera de manera natural el colágeno de tu piel y con eso, se hace un efecto lifting en tu rostro? Bueno, pues eso escuché que se hacían las mujeres «de cierta edad» y estuve un año cazándolo hasta que lo encontré: El Ultraformer III.

Y justo ahora Chinguamiga acaba de comentar en sus historias de IG de algo muy similar a esto, ya que en Corea es bastante popular (se lo había hecho una vez) y acaba de encontrarlo aquí en México.

Del Hifu al Ultraformer II

Cuando fui a conocer Blissful Beauty y por un masaje, me hablaron de esta técnica. Monique me contó que actualmente las mujeres que buscaban rejuvenecimiento facial iban por esta técnica en lugar de rellenos, que eso ya estaba totalmente out, ya que el resultado es natural. Me dijo que se llamaba Hifu y que era una técnica oriental que estaba súper de moda y que me aseguraba que mi línea de «la sonrisa» se iba a desvanecer mucho. Salí de ahí con las espinita. Pasó el tiempo y olvidé el nombre del procedimiento hasta que me propuse encontrarlo y así fue como llegué a saber mucho más de la radiofrecuencia profunda o Hifu grado médico: el Ultraformer III.

¿Qué es esta técnica?

El nombre de Ultraformer III en realidad es el de la máquina que realiza este tratamiento de ultrasonido focalizado de alta intensidad y que puede tratar diversas cosas. En mi caso, fue un lifting facial.

«El Ultraformer III entrega energía de manera focalizada produciendo elevación en la temperatura tisular en el área de tratamiento, entre 65 y 70ºC. Esto produce la coagulación de los tejidos, activando el sistema inmunológico local. El resultado final es la estimulación del proceso de cicatrización y reparación tisural, induciendo la formación de nuevo colágeno debajo de la epidermis.»

Es decir: se daña tu tejido para que el mismo cuerpo lo repare y así, rejuvenezca.

Los resultados se ven desde que sales: mayor definición facial y «elevación» claramente de la piel. Me refiero a que es clara ese lifting. Ahí ves el 20% y con el tiempo se va incrementando el resultado hasta aproximadamente los tres meses, cuando termina de regenerarse el colágeno de la piel. Y este efecto dura aproximadamente un año, así que lo recomendable es hacértelo anualmente.

«A diferencia de otros tratamientos tecnológicos, como la radiofrecuencia, este penetra más profundamente a través de los tejidos, llegando a la capa fibromuscular que interconecta los músculos de la cara, del tercer medio facial y del cuello», comenta la marca.

¿Cómo es el proceso?

Te recuestas en una cama tipo masaje, te limpian el rostro y ahora sí, comenzamos. Te aplican un gel para que corra bien el aparato y así van pasando por las zonas a tratar, en mi caso cuello y rostro. Ah, es importante decir que hay que evitar la parte del cuello donde está la tiroides (por eso es importante ir con profesionales).

En el video de abajo verás claramente cómo es la técnica y en mi caso, duró aproximadamente media hora todo el procedimiento.

Estas son las zonas que trabaja:

Beneficios:

Se necesitan pocas sesiones para los tratamientos de reducción de grasa corporal (3 sesiones) y, dependiendo de la flacidez, también para el rostro. Muchas veces con uno es más que suficiente. Para el cuerpo se puede eliminar hasta el 20% de grasa localizada.

No hay tiempo de recuperación y te vas a seguir tu vida normal.

No producen efecto de falta de expresión o relleno.

Puede complementarse con otros tratamientos (como toxina botulínica, pero después de cierto tiempo).

Recomendaciones para realizarte el Ultraformer III

No se aplica solamente a personas «de cierta edad», muchas se lo hacen para definir más el contorno mandibular (es lo que comenta la Chinguamiga), mejora el tono cutáneo y se trata la papada. Así que te lo puedes realizar desde los 18 años.

Es importante que te pregunten qué tan resistente eres al dolor, ya que sí se siente. Digamos que hay zonas en las que duelen más que en otras. En mi caso, me dolió la zona de las sienes y la frente. No es necesario ponerte algún tipo de anestesia porque es tolerable el dolor, al menos en mi caso.

Algo que me pareció interesante es que es probable que te duela en la zona de la boca si tienes resinas o amalgamas, pues con el ultrasonido se «potencia» la sensación ahí. En mi caso, no me dolió y sí tengo de estos rellenos.

Es importante saber que si tienes rellenos o toxinas botulínicas es probable que el tratamiento «se coma» su efecto. Así que se recomienda hacerte primero el Ultraformer III y después de dos semanas, ponerte tu bonito bótox. De hecho, se recomienda esperar 72 horas para realizarte cualquier otro procedimiento en el área que se trabajó.

Hay que salir de la sesión con mucho protector o una sombrilla, ya que tu piel sí queda sensible.

En mi casa, me dolieron ligeramente ciertas zonas por varios días, pero me dicen que es normal.

¿Dónde realizártelo y cuánto cuesta?

Esto depende de cada persona, así que lo mejor es preguntar en varios lados, pero puedes encontrarlo en promoción ahora que viene el Buen Fin, por ejemplo. La marca recomienda personal médico que tiene el aparato en su Instagram: aquí.

Mira la entrevista y el proceso en video: