¡Qué felices estamos las fans de Emily in Paris por ver la temporada 3 que está a unos días de estrenarse! (el 21 de diciembre). El cartel y el trailer oficial (que te comparto más abajo) nos prometen una temporada sobre la toma de decisiones… muy a su particular estilo.

Y hablando de su estilo, vemos una renovada melena de Emily Cooper con capas y fleco, que estamos seguras será de los cortes top este 2023… porque como dicen por ahí: «ella sí impone moda» (jiji).

El corte 2023 de Emily in Paris

Emily in Paris s3, Chafariz

De verla en pelo largo y partido a la mitad con raya central, hoy es una Emily con capas largas que ondulan levemente su cabello, sobre una melena de tonos maple y cobrizos con un fleco lacio que roza sus abundantes cejas. Sabemos que usan un cepillo ancho y redondo para estos fines.

Natural, pero definido y novedoso, pero a la vez retro; este corte en realidad es un estilo clásico que viene reciclado de finales de los 90 e inicios del Y2K… como tantas otras cosas «actuales». ¿Recuerdas a Britney veinteañera con este corte?

Britney Spears Icon en Davi Welch Pinterest

Realmente es solo un refresh de su acostumbrado corte en temporadas anteriores, si te fijas, no es un cambio así que digas: ¡uy qué radical! Sin embargo, el fleco es un elemento muy poderoso a la hora de las transformaciones debido a que enmarca el rostro, así que lo alarga o lo reduce, brindando por consiguiente, un efecto modificador a las demás facciones.

Extra tip

Una cirujana estética a quien entrevisté hace tiempo, me dijo que si nos operamos algo del rostro como la nariz, pómulos, barbilla, etc… nos cortemos el fleco para desviar la atención a ese punto y que la gente note mejoría y cambio, pero no sepa exactamente de qué trata la diferencia y tú digas «es que me hice fleco» … y ellos digan, «ah claro, es eso«.

Nerea DC, Pinterest

Trailer oficial de Emily in Paris 3a temporada

¡Ya falta nada!

He aquí otra nota sobre Los looks de Emily en temporadas anteriores y tips para copiarlos.