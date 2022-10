Si ya viste la serie de Netflix «Emily en Paris», entenderás el por qué de este post. Sus combinaciones y outfits son sencillamente «encantadoras, dignas e copiar para nuestro día a día.

Saltando la trama del programa y no hacerte spoiler, me voy a referir a los outfit que dieron el toque vintage y glam dignos de la ciudad.

Sus look se remontaron un poco a la década de los 80, usando prendas retro que caracterizan a una joven soñadora y con deseos de surgir sin descuidar su apariencia. Eso nos quedó claro durante toda la serie, ¿o no?

Los outfits de Emily en Paris que debes copiar

Es un estilo determinado, muy glamoroso y poderoso, ¿así eres tú? Aquí te los presento:

Outfits de Emily en Paris, ¿viste el detalle de las botas? Muy ejecutiva Emily El toque estereotipo de Paris que no puede faltar ¡Muy actual y casual! ¿Lo usarías para un plan por la noche? Un look más relax pero muy a su estilo Lista para la reunión de oficina Avasallante Un look elegante y formal… ¿Lo usarías? Fotos de: Fireawayparis y Passarelando en Pinterest

Mis favoritos:

Look 3:

El clásico conjunto parisense con su respectiva boina. Este outfit de cuadros oscuros con un toque rojo es todo lo que una mujer poderosa necesita en cierto momento determinado de la vida. Es como sentirse realizada con solo caminar, imaginando las calles de Paris, ¿cierto?

Outfit 4:

Me encanta el look con faldas y estampando, con una chamarra clara de cuero, ideal para la temporada del invierno. ¡Ese toque glam y fresco es justo la tendencia!

Sigue el 6

Hay momentos del día que amenacemos artísticas y queremos reflejar un poco más nuestra naturaleza, sin tanto acomodo. Este look me encanta porque refleja la autenticidad de una chava soñadora, elocuente y divertida. ¡El look lo dice todo!

¿Y tus favoritos, cuáles son?