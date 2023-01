Siguiendo la moda que dicta Emily en Paris, busquemos las mejores opciones para recrear sus looks famosos para esta temporada, dando un aspecto ochentero y vintage. ¡Es una combinación perfecta!

Vístete como Emily en Paris, sigue nuestra guía

Falda talle alto

La falda de talle alto es un clásico en este estilo de Emily. Justo en este look podrás ver el por qué me refiero a este mood como ochentero, nos traslada a esa época donde los colores y los diseños de la ropa hacían el look perfecto. Puedes usarla de colores, cuadros o de color sólido pero si la combinas con chaquetas coloridas, lo estarás entendiendo todo.

La falda de cuadros negras es una buena alternativa para armar tu armario al estilo Emily en Paris. Puedes conseguirla por $301 pesos aproximadamente.

Smoda.elpais en Pinterest De Sheiin

Vestido de corazones

El inolvidable vestido de corazones es el outfit perfecto para salir a una cita romántica e incluso, para ir a un matrimonio, baby shower o revelación de sexo. Además que es una propuesta bastante fresca, innovadora, divertida y te aseguro que pocas se arriesgarán a usarlo, por lo tanto, será irrepetible.

Este vestido lo puedes conseguir en $765 aproximadamente, ¿te animas?

Imagen de Vogue en Pinterest De: Mercadolibre

Look rosa

Con esta chaqueta extra larga color rosado podemos copiar exactamente el look que Emily usó en unas de las escenas y que por cierto, ha sido uno de los looks que hasta ahora la ha caracterizado más. Llegó tu momento.

Puedes conseguirla $ 4,999 pesos aproximadamente, ¡sí que vale la pena ahora que están las rebajas!

Clara en Pinterest De Mango

Look de cuadros y con la respectiva boina roja

Finalmente no debes dejar a un lado este look, que al igual que el rosado y los anteriores, es uno de los más emblemáticos de esta serie y aunque puedes sacar mil outfits más, estos son claves para empezar a copiar el vibe parisino.

La chaqueta de cuadros puedes conseguirla en $1,699 pesos y la boina roja no excede de $200 pesos. ¡Arma el look al estilo Emily en Paris! Ah, y para el saco verde de la foto principal, encontramos uno muy parecido, está acá.