¡La primavera ya está aquí! Entre las festividades, el aroma a toda clase de flores y especias primaverales nos surge una duda ¿Cómo podemos vestir para estas nuevas fechas? Para lucir muy primaveral te recomendamos el estilo cottagecore que es floreado y muy campestre, perfecto para estas fechas.

Las prendas básicas del cottagecore son muy frescas y muy girly para la vida natural de la época. Vestidos y faldas midi, pañoletas y toda clase de sombreros, zapatos de tacón, botas y sandalias cute… He aquí algunas ideas de looks sencillos y no tan sencillos que puedes armar para que luzcas acorde a la ocasión.

Al más puro estilo de Anne

Una camisa con transparencias de mangas abullonadas y un vestido azul oscuro. Un look que parece salido de Anne con una E. Una cesta de flores y un sombrerito son los accesorios top de este primer estilo.

Nada más ligero que transparencias

Y nada más hermoso que un vestido de transparencias y flores bordadas. Este vestido es un sueño para muchas, súper delicado, sutil y muy dentro de la estética.

Los clásicos vestidos campestres

Esos vestidos han conquistado las redes, el internet y los corazones de sus seguidoras. La prenda indispensable para las amantes del cottagecore. Un vestido corto ceñido que va perfecto con cualquier accesorio, pero luce genial con todo en dorado tal como en la imagen.

Vestidos en superposición

Algo que, parece estaremos viendo muchísimo para esta temporada. Un estilo french-girly primaveral más que divino.

Cottagecore en una prenda

No todo son vestidos, puedes llevar el estilo con una sola prenda que contenga la esencia deseada.

Otro ejemplo de look con una camisa de la estética cottagecore. Puedes combinar con pantalones y faldas sin problema alguno.

Finalmente, ¿y si en vez de una camisa utilizamos una falda campestre? Obtienes una preciosa combinación como la de acá.

¿Cuál fue tu look favorito?