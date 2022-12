Uno de los mayores mitos sobre las mujeres es que, cuando pelean dentro de su relación es porque ya están cansadas y no necesariamente es así. Se dice que el duelo en las mujeres, cuando de relaciones hablamos, se vive dentro de ella y cuando todos está en silencio es cuando muchas veces deciden partir.

¿Cómo vive el duelo un hombre?

Los hombres por su parte, deciden terminar una relación y viven esa etapa de duelo después de hacerlo. Una de las fases es la de pelear por todo y cuando la mujer actúa de esta manera, lo que se piensa es que desea cortar lazos.

La realidad

La verdad es que, en el momento en el que comienzan las discusiones, la mujer comunica las carencias y los problemas para que sean resueltas. Cuando esto no ocurre llega el momento de la apatía y es ahí donde su pareja piensa que ya todo está mejor pero se equivoca.

Resulta ser que, esa mujer lloró, sufrió, amo y se sintió herida por su pareja y cuando ya no pudo más simplemente lo dejó ir. Muchas veces en su cabeza ya no hay lazos emocionales que los ate y solo queda decir el tan esperado adiós. En ese momento su pareja estará completamente confundida claro está, pero ella le dijo de mil y un maneras todo lo que hacía falta cambiar en esa relación.

Si todo sigue igual, eventualmente se marchará y será feliz desde el primer momento de su soltería. No es porque no le importó, es porque nosotras, las mujeres muchas veces sufrimos el duelo dentro de la relación y no cuando ya acabó. Claro, esto es si nosotras decidimos terminarla, si ellos lo deciden, muchas veces no se ve venir y ese es otro cantar.

¿Alguna vez has experimentado esta clase de duelo en las mujeres?