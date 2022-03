Un look muy divertido para los adultos que conservamos sin pena aquellos extravagantes gustos de la infancia: estilo Kidult. Flores con carita, caricaturas, multicolores, parches, accesorios plásticos y combinaciones de estampados «solo porque sí».

Intuyes bien, viene de la unión de las palabras en inglés: Kid (infante) y Adult (adulto). El estilo Kidult sacará a relucir esa infancia por vivir en cualquier edad. Esta temporada está cobrando toda la fuerza en las calles, colecciones y pasarelas. Bershka es un ejemplo con su editorial Pop Clutter y nos cuenta un poco más de qué trata.





POP CLUTTER DE BERSHKA

El conjunto de must haves que ponemos a tu alcance se tiñe de los colores que están marcando tendencia este 2022. Destacan el lila, el verde, el rosa y el rojo, que se manifiestan tanto en las propias prendas como en una serie de divertidos estampados gráficos con ilustraciones de animales, textos y flores. Los chalecos de punto en jacquard y estampados, el conjunto deportivo técnico, shorts de pana estilo carpenter o los jeans de pernera ancha en tejido de toalla bordado son nuestros nuevos crush del streetwear. La silueta oversize es la que sigue triunfando, esta vez, inspirada en la faceta más chill de los 90. El mood del 2022 es fun, así que arriésgate y combina diferentes estampados y colores que expresen la versión más creativa de ti mismo a través de tus prendas favoritas de Bershka.

Diviértete con un look KIDULT

Verás que es un estilo muy pop de los 90, si tuviste la suerte de guardar algunas prendas y accesorios (y te quedan), ¡adelante! Si no, no hay problema lo encuentras en casi todas las tiendas de moda y además puedes hacer combinaciones fabulosas que se pasan muchas reglas del molesto «edadismo» por el arco del triunfo. Aquí una selección encontrada en Pinterest que te puede ayudar a inspirarte un look muy en tendencia.

Y sí, podemos verlo también en series del momento como Euphoria, tanto en la vestimenta como en los peinados y el súper icónico maquillaje.