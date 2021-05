¿Te imaginas una combinación entre la colección de la abuela y la bisabuela mezclada con lo millennial? Bueno, a eso se le llama Granny chic o Grandmillennial.

De la casa de tu abuela a tu sala

Este estilo de decoración traerá nostalgia, calidez y toda la onda del mundo a tu hogar. Eso sí, tienes que saber bien cómo combinarlo y usarlo para que no se vea, justo, como la casa de la abuela.

Es una interpretación, no una copia.

Elementos del granny chic o Grandmillenial

Elige el que más te guste. Puedes sí, mezclarlos, pero con mucho cuidado. El punto es traer el estilo a tu personalidad y no volverte algo que no eres.

Papel tapiz floreado.

Pinturas antiguas.

Vajillas de porcelana.

Cajitas de porcelana.

Mantitas tejidas (y si tienen grannies, mejor, aquí te cuento cómo hacerlas).

Lámparas de candelabros.

Punto de cruz.

Telas floreadas o con paisajes campiranos.

Piezas de mimbre.

Te dejo algunos ejemplos visuales.

Mira qué bien funcionan las piezas tipo vajilla china (o en México, ¿qué tal talavera de Puebla?) como piezas ornamentales. El tapiz es moderno así que hace contraste y es solo un guiño mas no un cambio radical.

De aquí las piezas que yo tomaría serían la araña del techo y los tres cuadros, tal cual están, de la pared. Es más, creo que solo cambiando el mueble comedor y frutero quedaría un espacio súper granny chic y no solo como «herencia de la abuela».

Aquí hay muchos elementos muy divertidos, por ejemplo, el animal print podría ser de una abuela muy extravagante pero también podría ser el toque moderno que rompe con lo tradicional. Nota los cuadros al fondo, ¿te fijas que son pinturas viejas? Ni los marcos se cambiaron. También el sillón puede ser un retapizado de uno antiguo y las barbas colgando dicen «abuela» por todos lados.

Los toques de los cojines con flores terminan de dar un look bastante llamativo del granny chic.

Aquí vemos la tapicería de paredes y sillas a juego. Súper de abuelita. El toque moderno lo dan las lámparas y los centros de mesa. ¿Te animas a algo tan «matchy-matchy«?

A mí, en particular, este baño ME ENCANTA. Tiene toques afrancesados que siempre me han parecido muy elegantes y clásicos, pero desde el punto de vista Granny chic nos invita a la nostalgia con los tapices y, por supuesto, el lavabo.

Este podría ser el rincón Grandmillennial de tu hogar: una carpeta (porque no es una cobija) inspirada en las granny, la lámpara que combina y el cuadro floral. Son detalles que hacen toda la diferencia pero ¡qué diferencia!

