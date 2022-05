La premiación de los Óscar dejó muchas sorpresas y nos deslumbró con los increíbles looks de los artistas y uno de los más renombrados fue el de Zendaya. Aunque ya ha pasado un tiempo y estos premios no son noticia nueva, si lo es el look inspirado en Zendaya que se ha viralizado en redes sociales.

Desglosemos el look de Zendaya

Su atuendo es de Pierpaolo Piccioli y de la casa de moda Valentino Haute Couture. En la parte superior tenemos un top de satén y mangas con una ligera abertura a los lados. A esto le sigue una falda de tiro alto y lentejuelas que termina en una larga cola para finalmente complementar con muchas pulseras y un collar en plata. El contraste entre una tela lisa y una falda texturizada, en este caso con lentejuelas es impresionante y a pesar de ser tan vistosa es un estilo que no se siente recargado.

Katie Melzer, una fan empedernida

Katie no es una influencer con miles de seguidores, es una joven atleta de Estados Unidos quien decidió recrear el look de la artista para su evento de graduación. La joven se decidió por una falda de lentejuelas tornasol muy similar a la de Zendaya y modificó una blusa satinada ¡ella misma! Para lucir como su musa.

En el cabello encontramos un chongo alto con volumen en la parte delantera, tal como Zendaya y finalmente complementó con accesorios plateados para conseguir un mayor parecido a la artista.

A pesar de un ser alguien con miles de seguidores, el resultado fue tan impresionante que la fotografía consiguió fama por sí sola en muy poco tiempo. Tanto fue el caso, que la mismísima Zendaya la ovacionó virtualmente dejando un me gusta y tres emojis de comentario. Claro que, las amigas de Katie tuvieron un poco que ver en esto, ya que ellas decidieron etiquetar a la artista en el post.

Imagina hacer un look inspirado en Zendaya y ¡que le encante a la mismísima Zendaya!