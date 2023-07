Domelipa sirve de inspiración a muchas, y es que su estilo puede servirle a chavitas de 20 hasta mujeres en sus cuarentas ¡o más! Hoy vamos a tomar en cuenta un look muuuy fresco, ideal para días de calor, ¿qué pudiéramos conseguir en México? Te ayudamos a copiar este look.

Copia el look negro de Domelipa, ¡para verano!

Este look es bastante casual y a la vez, añade elegancia dentro de sus límites deportivos. Pero pensamos, ¿cuánto podría costar este look de Domelipa?, taaan cosotoso no debe ser y aquí te guío sobre precios y modelos de piezas y más.

¿Qué podemos usar en México?

Jeans de tiro alto y cinco bolsillos. Bajo con abertura lateral. Cierre frontal con cremallera y botón metálico en $399 pesos.

Unity Top bandeau con puntada con botón delantero en $288 pesos

Tenis de plataforma color blanco total en $429 pesos.

Ya tenemos el look listo, ¿te animas a intentar este look mega casual?