El poder del tapping

Esta no es una técnica nueva, el tapping tiene menos medio siglo que se ha creado pero si lo unimos a uno de sus padres, sería una técnica milenaria.

Con esta técnica se busca la liberación emocional al tocar puntos de acupuntura china. Es una combinación, pues, de la psicología moderna y la medicina milenaria.

Funciona para liberar emociones y aliviar algunos dolores físicos.

Fue desarrollada por Roger Canahan quien creó una secuencia de tocar algunos puntos específicos para lograr la TLE o Técnica de Liberación Emocional (EFT en inglés).

Un alumno suyo, Gary Craig, creó la técnica como tal, el tapping, al crear secuencias específicas para distintas cosas. Es decir: con tus dedos vas presionando varias veces puntos específicos en una secuencia. Más que presión es un golpeteo.

Según los creadores de The Tapping Solution (una app de la que ahorita les hablo), hay estudios que indican que el tapping disminuye la presencia de cortisol, la llamada «hormona del estrés», en nuestro organismo. El estrés está relacionado con la ansiedad, el aumento de peso, el insomnio, la falta de motivación, dolores crónicos (ya ven que dicen que hasta la fibriomalgia tiene mucho de estrés), colon irritable, depresión…

Así que si por medio de estos golpecitos se baja el cortisol, significa que disminuyen las consecuencias de su presencia.

¿La técnica del tapping consiste en solo golpetear?

No. Primero se empieza con identificar el nivel de «eso que se está trabajando», es decir, «nivel de ansiedad», por ejemplo. Se le pone un número y de ahí, se comienza el trabajo.

Luego, se repiten frases específicas al momento que se tocan los puntos específicos. Generalmente son nueve:

La coronilla (parte superior de la cabeza)

Arriba de las cejas

Al costado del ojo

La parte inferior de los ojos, en el hueso

La parte de abajo de la nariz, sobre los dientes

El mentón

La clavícula

El centro del pecho

El costado, debajo de las axilas

Cuando se ha terminado el ciclo, se vuelve a revisar el nivel de lo que se estaba trabajando y, les prometo que sí baja.

¿Cómo la practico yo?

Ahora sí que les puedo hablar del tapping en primera persona. Lo descubrí hace ya varios años, pero ahora regresó a mi vida por recomendación de una amiga, con la pandemia.

Con el encierro y la falta de certidumbre llegó la ansiedad y otros monstruos que vinieron a visitarnos. Así que la meditación se hizo presente en muchas casas y, como hay diferentes tipos de meditación, aquí fue donde llegó el tapping con la app a la mía.

“La Solución Tapping – Un Sistema Revolucionario Para Deshacerte De Tus Miedos Y Tus Límites,” un “bestseller” en el New York Times y en Amazon.com, enseña una manera rápida y efectiva de eliminar las verdaderas causas escondidas de cualquier desafío que te esté limitando, y todo con el uso del “Tapping” o “EFT” (Emotional Freedom Technique)», dicen los creadores.

En su app -que está casi todo en inglés- puedes elegir un programa de paga o gratuito (donde hay meditaciones limitadas) y ahí te explican cómo hacer la técnica y hay meditaciones guiadas para determinados problemas.

Utilizas digitoprensión por medio de golpecitos con la punta de los dedos y sigues la meditación guiada. Y listo. No hay más que hacer.

Insisto, puedes elegir entre el plan gratuito con solo unas pocas meditaciones, o el de paga, que ofrece muchas más opciones, programas y retos. Porque, además, es una comunidad muy grande que tiene un grupo en Facebook.

Les dejo un video para que vean cómo funciona y también las meditaciones gratuitas de The Tapping Solution. Pero encuentras muchos ejercicios y meditaciones en Youtube, yo les recomiendo la app porque me es cómodo y no se me dificulta el inglés, pero hay mucho material en la red en español.