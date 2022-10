El sexo genera conexión, mezclar amistad con sexo es peligroso, ver a tu fuckbodie (o folla amigo, como dicen en España) como algo más que eso puede implicar que podrían llegar a generar sentimientos… Toquemos estos temas tabú y descubramos el fondo de todo ello.

Dejar las cosas en claro

Uno de los primeros pasos a la hora de involucrarse con alguien es dejar las cosas bien en claro. No puede haber ningún atisbo de duda y ambos deben coincidir acerca de lo que desean. De lo contrario, esta relación puede verse envuelta de muchas discrepancias y alguno de los dos saldrá herido. A veces, el problema no es el otro, sino que tú no prestaste atención a los términos y condiciones iniciales, ¿no crees? Aunque, claro, no hay garantías de que aunque lo tengas claro, no vayas a comenzar a sentir otras cosas… ¡o la otra persona!

Confusiones y más confusiones

Lo anterior puede ser debido a una persona confundida, pero también a una que no sabe controlar sus emociones y se deja llevar fácilmente por el momento. Si lo que deseas es no involucrarte sentimentalmente, te aconsejo crear unas reglas como las de Dua Lipa y apegarte a ellas sin importar nada.

No puedes intimar

Y no, no hablamos de sexo. Hablamos de quedarte a dormir, a desayunar, ir de compras, contarle tus problemas… El querer pasar mucho tiempo con tu fuckbodie genera conexión, el sexo, no necesariamente.

Amistad y sexo

Ojo, es posible llegar a ser folliamigos y tener ése balance. No cualquiera lo logra y para ello se necesita un nivel de madurez y una libertad mental acerca de las relaciones que no todos poseen. Sin embargo, esta tiende a ser una experiencia única e inigualable, siempre y cuando puedas separar a esas dos personas: Tu compañero o compañera de risas y el de las caricias y diversión que habitan en la misma persona.

La falta de empatía

Claro que, cada quién tiene su manera de hacer las cosas. Están los que intentan evitar, pero desean más apego. Los que pueden apegarse sin rollos sentimentales y finalmente los que sólo están para lo que están sin más. Se dice que, quienes ven a otro ser como una especie de objeto sexual es un desalmado pero, siempre y cuando tú te sientas bien con ello y busques lo mismo ¿es realmente malo?

Quizá sólo sea un problema para quienes no estén listos para dicha conversación. Nuevamente entra en juego la madurez y libertad mental en cuanto a relaciones, ¿no crees?

¿El sexo genera conexión? Ahora sabes que no necesariamente.