La sexualidad femenina sigue siendo un tema tabú a pesar de todo. Es cierto que el empoderamiento femenino ha aumentado con el paso del tiempo pero aún existe mucho desconocimiento sobre el tema. Veamos algunas de estas creencias recurrentes.

El himen se encuentra intacto hasta la penetración

El himen es la membrana delgada que puede cubrir una parte o la totalidad de la abertura vaginal. Muchas veces esta se rompe durante la penetración ocasionando un ligero sangrado pero no siempre ocurre. El hecho de no haber sangrado puede generar dudas, de manera errónea sobre la virginidad de una mujer.

El orgasmo solo se consigue con la penetración

Esto es realmente falso. A veces es más sencillo llegar al orgasmo por otros medios, y rara vez ocurre solo con la penetración. Existen muchísimos factores determinantes que generan la experiencia y sensación idóneas para alcanzar ése climax.

Los juguetes sexuales disminuyen los orgasmos

Es una falsa creencia debido a que el tiempo es muy diferente al de las relaciones sexuales. Puede ser que tardes un poco más pero no por ello sea más difícil o imposible. De hecho, los juguetes sexuales ayudan muchísimo a generar apetito sexual.

La vida sexual acaba cuando comienza la menopausia

Si bien es cierto que tras la menopausia nuestro cuerpo cambia, eso no lo hace menos merecedor del placer. Es un poco más difícil ya que la resequedad vaginal se hace muy presente y el deseo sexual disminuye. Por suerte existen muchos tratamientos e intervenciones para mejorar, desde reemplazo hormonal hasta intervenciones quirúrgicas para el mejoramiento del aspecto físico.

La humedad es sinónimo de excitación

Puedes estar excitada pero no húmeda, tu cuerpo a veces no está en sintonía con tu deseo. Esto es llamado la no concordancia y es bastante común. Por suerte existen lubricantes para ayudar con ese problema.

Los hombres experimentan mayor deseo sexual que las mujeres

Una mujer puede tener tanto deseo como el hombre, lo cierto es que los hombres pueden tener deseo sexual espontáneo con mayor facilidad que las mujeres.

Mantener relaciones durante la menstruación

Finalmente, mantener relaciones durante la fase de la menstruación es una idea excelente por miles de motivos. La sangre en un perfecto lubricante, el deseo aumenta y el dolor menstrual disminuye.

Se puede tener relaciones en cualquier día del mes ¡sin problemas! Y la sexualidad femenina no debe ser un tema de tabú.

Foto principal: Imagen de master1305 en Freepik

Fuente: Nova House