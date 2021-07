¿Embarazada? Paris Hilton aclara

Seguidores de la empresaria Paris Hilton han estado en la incógnita sobre algunos rumores que se vienen sonando desde días pasados ¡embarazo en puerta! ¿Será verdad o solo una falsa alarma? Paris Hilton se pronuncia y aclara.

¿Llegó la Cigüeña ?

Para quienes no sabían, Hilton tiene un podcast llamado: This is Paris y aprovechando el gran auge que tiene este espacio, aprovecha para negar total y rotundamente lo que a muchos, nos tenía en suspenso: ¡No espera a la cigüeña!

“Aún no. Estoy esperando hasta después de la boda,” son palabras textuales de la famosa, quién además añadió, y con mucho sentido del humor, “Lo único que hay en el horno en este momento es mi Sliving Lasagna”.

Adicionalmente, aclaró que entre sus planes inmediatos después de la boda, no está el de ser madre. Sin duda, la celebridad se tomará su tiempo y disfrutará de esta nueva etapa que vivirá junto a su actual prometido, el empresario Carter Reum.

“Cuando encuentras tu alma gemela, no lo sabes. Lo sientes. Mi amor y yo hemos estado juntos desde nuestra primera cita, y por mi cumpleaños, organizó un viaje especial a un paraíso tropical. Al mismo tiempo que caminábamos para cenar junto a la playa, Carter nos llevó a una cabaña adornada con flores y se dejó caer sobre una rodilla. Dije sí, sí para siempre ”, expresó la celebridad después de haberse comprometido.