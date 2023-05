No es un secreto que hay mujeres que han sido realmente destacadas en algún aspecto de la vida, las artes, la ciencia, tecnología, etc., y que han sido totalmente ignoradas por la historia. Emilia es una comedia sobre la historia de la mujer detrás de algunos de los sonetos de Shakespeare, la Dama Oscura que se atrevió a hablar sobre la igualdad de género en un momento que no daba cabida a las mujeres.

Basada en la obra escrita por la dramaturga inglesa, Morgan Lloyd Malcolm en 2018, y bajo la dirección de la directora mexicana Maríana Hartasánchez, Emilia expone y denuncia las injusticias que los sistemas patriarcales y los hombres ejercen con normalidad ante las mujeres.

Pero no es solo eso, es también una oportunidad para reírnos y llorar, para apreciar lo que hemos ganado en cuanto Derechos Humanos pero también todo lo que falta, cómo muchas cosas no han cambiado y cómo el tener grupos de mujeres que nos apoyan hacen toda la diferencia.

Emilia es una mujer que abre los ojos ante estas injusticias y además se pronuncia ante ellas para darle vida a esta memoria muscular de todas las mujeres que vinieron antes y transmitirla a las que vienen después.

De manera muy simpática, vemos a mujeres interpretando hombres que a su vez, interpretan mujeres. Mujeres haciéndola de hombres que la hacen de mujeres. Sí, da risa. Pero no se queda en eso. El monólogo final nos mueve porque, en especial a las personas que nos identificamos con la lucha feminista, habla de la ira… de cómo la ira puede ser un catalizador para cambios sociales y estructurales.

Las mujeres han sido acusadas, abusadas, olvidadas, han sido asesinadas (¿les suena la palabra «hoguera»?), ignoradas, minimizadas. El pensar que el destino de una mujer era casarse o conseguir ser la amante de un señor pudiente me rompe el corazón, ¡de otra forma se morían de hambre!

Ver esta historia te hace recordar el pasado y para no cometer los mismos errores, es necesario no olvidarlo.

La vida de Emilia es representada por tres mujeres en distintas etapas de la vida de la escritora. Todo el elenco (y las músicas) está compuesto por mujeres y el montaje es inteligente y creativo.

Así que todavía tienes tiempo de ir, para celebrar a mamá o a las mujeres en tu vida, para celebrarte a ti misma y abrazar esa parte femenina que vive en nosotras… y nuestra lucha por la igualdad de derechos y oportunidades.

En palabras de la productora:

“La memoria muscular habla de todo lo que nos ha sucedido históricamente; de la violencia que ha vivido la mujer en diferentes esferas y a diferentes escalas, pero la memoria muscular también se refiere a todo lo que sigue sucediendo, desde lo que parece ser de lo más inofensivo como un “calladita te ves más bonita” hasta un feminicidio”.

María Inés Olmedo, que actualmente reside en Londres, trae a México esta obra con la que busca resignificar la experiencia del entretenimiento escénico para hacerla inclusiva, accesible y vigente tanto social como culturalmente para las audiencias.

Acerca de María Inés Olmedo:

Es productora creativa. Egresada de la carrera de Comunicación y Cine en la Universidad Iberoamericana y Maestra en las Bellas Artes en Dirección de Teatro por la Royal Central School of Speech and Drama de Londres.

Actualmente radica en Londres y trabaja entre México y el Reino Unido, desarrollando proyectos para ambos países. En 2022 debutó en el West End de Londres como productora independiente con la obra Best of Enemies, en la cual es productora asociada.

Fuente: Emilia