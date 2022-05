¿Cómo expresan los Twitteros su amor por su mamá en esta fecha especial? Miremos estos post reales y divertidos. Seguramente te sentirás identificada.

De acuerdo con cifras de Twitter a los Mexicanos les encanta enviarles regalos y flores para festejarlas. Hicimos un Top 5 de los Hashtags y emojis más usados, así como los temas más mencionados:

Top Hashtags para celebrar el día de la mamá

1. #DíaDeLasMadres

2. #10DeMayo

3. #FelizDíaDeLasMadres

4. #DíadelaMadre

5. #Mamá.

Mamá Top Topics

1. Regalos

2. Mamás

3. Amor

4. Gracias mamá

5. Mamá especial

Top Emojis

Para estas fechas también están los emojis más usados. Obviamente predominan los que derrochan amor, dulzura y sutileza.

1. ❤️

2. 💐

3. 🌹

4. 🥰

5. ✨

¿Cuál sería tu emoji más usado para felicitar al grupo de mamitas conocidas?, yo erigiría sin duda, el corazón y la rosa.

Anécdotas reales de cualquier mamá

Cuando hablamos de mamá, se nos vienen miles de recuerdos a la mente, desde su perfume y el sabor de nuestro postre favorito, hasta ¿por qué no? aquellos castigos o frases que detestábamos, e incluso sus ocurrencias que a diario son compartidas en Twitter a través de Tweets, Hilos, Fotos, Videos y hasta Memes, con un único fin: «recordar esas historias graciosas y únicas que solo podrían pasarnos con nuestras mamás».

Con tantas aventuras y momentos por contar, seguro podríamos hacer un libro entero y aún así nos quedaríamos cortos a la hora de hablar de nuestras madres.

Por eso Twitter es el lugar ideal para que durante este mes, hagamos un homenaje a esa #MamáSinFiltro, que no solo nos vio crecer, sino que nos ha hecho llorar de risa, o sonrojar con sus imprudencias.

“No voy a dormir hasta que llegues a la casa”… y tu mamá:

Todos y todas sabemos lo que era empezar a salir solos; sí, nuestras primeras idas al cine o simplemente ir a pasear con nuestras amigas. Pero, ¿qué tal cuando nos daban “toque de queda”? Así lo cuenta Brenda Pérez, quien nos recuerda cómo su mamá “la iba a esperar despierta”… pero no siempre era cierto.

“Sí sí, pero no”

No cabe duda de que los “encargos” a veces no salen bien, o ¿será que nos hacía falta ser más específicos? Según cuenta La Maris Picifi, ella le pidió a su mamá que por favor le comprara un libro llamado “La máquina del tiempo”, lo malo es que ella no dio tantos detalles y terminó recibiendo un libro que, básicamente no era el que pidió. ¡Levante la mano a quien le pasó también!

El trauma del primer día de clases, ¿Qué mamá se siente identificada?

Nacemos, empezamos a crecer y OH POR DIOS, nos empiezan a mandar a la escuela. Para algunos niños, esto no es más que el inicio de una gran interacción social, pero para otros… digamos que les cuesta un poco más.

Tal parece que Yamile es de las personas del segundo grupo, pues con su Tweet nos recordó el difícil, muy difícil momento de separarnos de nuestra mamá por primera vez para ir a clases. Yamile, ¡te entendemos!

Una mamá DJ

Algunas veces, los hijos o hijas no conectamos tan fácilmente con el gusto de nuestras mamás. Pero siempre llega ese momento en la vida en el que “haces clic”. Para F. Alvarado esto es mucho más fácil, porque él considera que su mamá ha sido su mayor influencia musical, además de venir acompañado de un bonito mensaje. ¡Qué gran playlist debes tener, F. Alvarado!

Las chicas solo queremos ¡viajar!, pero mamá piensa…

Tener una mamá mexicana implica muchas cosas, como que nos cuestionen TODO lo que hacemos. Pero esto suele tener una explicación sencilla: ellas ya saben cómo funciona el universo y se adelantan a los hechos en la vida de sus hijos e hijas.

Aunque hay momentos de momentos, como es el caso de Katty o La Morra que Diseña, quien le quería contar un nuevo paso en su vida a su mamá y ella de inmediato, ¡pensó en el embarazo!

Como éstas, hay cientos de historias que a diario nos permiten sentir la grandeza de una madre, un amor tan único, incondicional y sincero, que trasciende tiempo y espacio, y nos motiva a dar lo mejor de nosotros y nosotras.

Si tú también tienes un bonito recuerdo para compartir, únete a Twitter, el lugar donde las personas conectan con sus intereses. Súmate a la conversación y sé parte de esta gran comunidad.

Fuente: Twitter