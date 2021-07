En Verano: los cinco infaltables en tu maleta

Verano tiempo de sol, bronceado, descanso y diversión. Y después de tanto tiempo encerradas, es la temporada más esperada. ¡Ojo!, siempre sigue las recomendaciones sanitarias: hay que seguir cuidándonos, pero también podemos disfrutar.

Si tienes pensado ir al club o tienes el tiempo y dinero de darte una escapada a cualquier destino local o del exterior, ten en cuenta que vayas donde vayas el estilo no lo puedes perder. Así que ahorrándote un poco de trabajo, te doy algunas opciones o mejor dicho ten en cuenta estas cinco piezas infaltables en tu viaje de playa y ¡A disfrutar! Como decía Celia Cruz: La vida es un carnaval…

Los infaltables del verano

Bolsos cómodos

Aunque hagas tu maleta, siempre llevamos con nosotras la bolsa donde van nuestros artículos personales. Te sugiero que busques opciones cómodas, como los capazos de rafia XXL, donde puedas llevar desde las llaves hasta el protector solar. Por eso te sugiero que apuestes a las opciones elaboradas en fibras naturales. De igual forma ten en cuenta los colores neutros, son más fáciles de combinar.

Traje de baño infaltable

Así como no dejas tu cepillo de dientes en tu maleta de verano, que no falte -por nada del mundo- un traje de baño negro. ¿Por qué? Es una pieza única que te ayudará a lucir elegante y hasta sacarte de apuros. Es versátil, la puedes usar de día o de noche. La puedes combinar con todo lo que se te ocurra además que es un must de temporada. Eso sí, busca cortes y opciones que te favorezcan.

En verano, toallas versátiles

Atrás quedaron llevar cinco toallas en la maleta. Bienvenida a la era pragmática. Entre menos lleves, mejor. Debes ser muy acertada con los implementos con los que viajas, por eso te recomiendo buscar toallas que te sirvan para otras funciones. Por ejemplo, está muy de moda llevar toallas pareos. Son dos accesorios en uno. Además, los puedes conseguir en diseños y colores único y originales. Hay toallas reversibles, lo que nos permite tener dos en una, modelos con bolsillos que nos ahorran el utilizar bolsos. ¡Atrévete a cambiar!

Verano con pisadas seguras

Y como verano es sinónimo de sol nuestros pies también deben estar seguro y más cuando caminas en arena. Por ello es súper importante utilizar el calzado ideal para este tipo de superficie y ocasión. Una excelente opción son las unas clásicas Birkenstock Arizona o uno de sus modelos más recientes Eva. Son prácticas y cómodas. Además la puedes conseguir en diferentes colores lo que hace que sean muy combinables con cualquier outfit playero. ¿Te imaginas usarlas con tu bañador negro? Wao…

Protector solar: el amigo de todas

Y sí que es importante. La piel es una perla en el verano y así debes tratarla. Es importante que lleves contigo un protector solar que no te abandone en tus momentos de diversión y descanso. Recuerda que debes aplicarlo antes de salir a la exposición solar y estar cada 3 horas retocándolo. Una opción agradable es Anthelios Bruma, este lo puedes aplicar a 10 cm de distancia de tu rostro y en forma de “Z” tendrás una aplicación correcta, otra opción ideal para proteger tu piel son protectores solares con texturas fluidas como el que ofrece Anthelios Fluido Invisible FPS 50+, ya que cuenta con una tecnología NETLOCK, que gracias a este ayudar a absorber rápidamente el protector en la piel, además que lo hace resistente al agua, sudor y arena, y lo mejor es que no dejarán marcas blancas en el rostro.

Ahora sí ¡A disfrutar del sol!

Fuente Birkenstock