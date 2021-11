Por Gabriela Ramos

Este miércoles, en la ciudad de Nueva York, Lin Manuel-Miranda y la Federación Hispana (HF), la principal organización latina sin fines de lucro del país, celebraron la Gran Premier de “Encanto”, la primera película de Disney basada en la cultura hispana. El evento benéfico anual, que estuvo repleto de estrellas se realizó en AMC – Lincoln Square en la ciudad de Nueva York.

La alfombra roja de “Encanto” reunió a prominentes celebridades latinas, líderes filantrópicos y activistas, que en conjunto lograron recaudar $ 1.6 millones para la ayuda COVID-19 de la Federación Hispana.

Esta histórica película de Disney, el primer largometraje musical animado del estudio en América Latina, presenta un elenco completamente latino y la banda sonora se compone de canciones inéditas producidas por el ganador de Emmy®️, GRAMMY®️ y Tony Award®️ Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”, “Moana”).

Al entrevistar a Lin Manuel Miranda en la alfombra roja, el actor y productor destacó la gran ilusión que le produce el hecho de que finalmente los niños hispanos alrededor del mundo se vean identificados con una película de Disney.

En efecto, “Encanto” narra una historia donde la idiosincrasia hispanoamericana se refleja en en el contexto de la familia y expone todo el folclore de la cultura latina.

La “Federación Hispana”, que ha batallado a favor de las causas latinas durante más de tres décadas, también entregó su Premio Orgullo a la aclamada actriz y activista latina Diane Guerrero, por su feroz defensa en nombre de las familias inmigrantes de nuestra nación y por propugnar la presencia en la pantalla de las voces latinas a través de las actuaciones en “Orange is the New Black”, “Jane the Virgin” y ahora en la la próxima película de Disney, “Encanto”.