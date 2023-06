Estaba escribiendo el guion más basado en mi propio gusto y en que me gustan estos personajes “desagradables”. Personajes que rompen todas las normas morales y que rompen todos los límites que no estás permitido a romper en la vida real. Es emocionante observar ese tipo de personaje en el cine, o en la ficción en general. Es una forma de exorcizar algunos demonios. Hay algo en el explorar los aspectos más oscuros de la humanidad en un lugar seguro como la ficción, así que estaba siguiendo mi intuición y me permití ir ahí porque lo disfruto. Estábamos buscando personajes que no fueran necesariamente agradables, pero sí que se pudieran ver.