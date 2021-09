Cuando me sugirieron una entrevista con una medium dudé un poco porque ¿qué podría preguntarle? Es un tema alejado a mí y confieso que nunca he visto su programa en Discovery Channel.

Pero al recibir este cuestionario, me parece muy interesante por eso se los comparto. ¿Cómo es la vida de una medium? Conócela ya.

¿Cómo te relajas después de una intensa sesión de lectura?

Duermo.

¿Hay momentos en los que te arrepientes de tener este don de medium?

En absoluto, lo considero un honor y un privilegio poder conectar con los seres queridos que han fallecido y entregarles mensajes para ayudarles a sanar.

Si no fueras médium y personalidad de la televisión, ¿a qué carrera te dedicarías?

Bueno, mi trabajo soñado sería ser una animadora de los Dallas Cowboys.

¿Para qué celebridad te gustaría hacer una lectura y por qué?

Honestamente a cualquiera que quisiera tener una lectura y permitirme compartir cualquier regalo con ellos, todos merecen el regalo de la curación.

¿Alguna vez una lectura te ha revelado un secreto familiar que no querías compartir con la familia?

La forma en que uso mi don es para propósitos de curación y para validar que el espíritu está todavía con nosotros, a veces el espíritu puede llamar a alguien que está embarazada.

¿Ves algún programa sobre actividad paranormal?

No, no me gusta nada de miedo.

Si un ser querido fallecido aparece en tu sueño, ¿crees que es su forma de intentar comunicarse contigo?

Sí, definitivamente. Yo no sueño con mis seres queridos difuntos, pero las almas de los difuntos pueden visitarte en tus sueños.

¿Cuándo descubrió su don de hablar con los muertos?

Cuando era pequeña, a los cuatro años, veía un espíritu al final de mi cama. En ese momento no me di cuenta de que me comunicaba con los muertos. No fue hasta que fui mayor cuando me di cuenta de que no sólo percibía a mis propios seres queridos, sino a todos los demás.

¿Cómo puede alguien comunicarse con alguien que está muerto?

Creo que todo el mundo tiene el don de conectar con sus seres queridos fallecidos. Sólo que la gente recibe las señales y los símbolos de forma diferente. Le digo a la gente que busque esos pequeños saludos del cielo.

¿Ha cambiado o evolucionado tu don a lo largo de los años?

He canalizado a muchas almas fallecidas y el espíritu siempre me enseña algo nuevo. Tengo muchos de los mismos signos y símbolos, pero hay muchas veces en las que el espíritu me muestra algo que nunca he visto antes.

¿Cuál ha sido el caso más impactante o conmovedor que has tenido que resolver?

Eso es difícil porque todos son conmovedores, no importa cómo haya muerto alguien. Cada espíritu que he canalizado es realmente único y diferente, así que es difícil elegir sólo uno.

¿Qué piensan los demás miembros de la familia y las personas de tu entorno sobre tu capacidad para hablar con los muertos?

Les encanta y respetan mi don. Todavía hoy, cuando me ven canalizar, se sorprenden de lo acertados que son los mensajes.