Cómo saber si es envidia o admiración. Sentimientos de la familia del deseo que a veces se cree son sinónimos (palabras que significan lo mismo o similar), nada más falso, incluso deberían ser antónimos (palabras que significan lo opuesto o contrario).

Si tú o una persona sienten envidia o admiración están en distintos sitios de la escala del deseo, o se está en el lado luz o en el lado sombra. Vamos a ver las definiciones según la psicología relacional, la diferencia fundamental entre una y otra para hacer una reflexión importante.

Distingue si es envidia o admiración

Comencemos por poner un escenario: piensa en un ídolo que te tengas, un role model o una persona que sea tu modelo a seguir o en este momento tenga algo que deseas…. ¿ya?

¿Qué deseas ser, tener, hacer, lograr, verte cómo, etc.. de esa persona?

¿Te parecería bien que ambas compartieran todo lo anterior que mencionaste o… sólo una puede tenerlo?

Bueno, veamos las definiciones y la diferencia.

La admiración

Es un sentimiento de deseo por algo que otra persona (conocida, extraña o externa -como una celebridad-) tiene, es, hace, logró o se ve., etc. y que quisieras fueran cualidades o herramientas para ti misma, estás bien si esa persona o alguien más las posee. Y no te cuesta trabajo aceptar o expresar ese deseo, lo obtengas o no.

La envidia

Es un sentimiento de deseo por algo que otra persona (conocida, extraña o externa -como una celebridad-) tiene, es, hace, logró o se ve y que quisieras fueran cualidades o herramientas para ti misma. Hasta aquí todo es igual y está bien, pero ya viene la diferencia color verde… ¡oscuro!

La delgada línea para distinguir si es admiración o envidia es que en esta última, sólo debes ser tú quien posea esa cualidad o herramienta y no te gusta que esa otra persona ni alguien más lo tenga. Por eso se dice que la envidia está más cerca de los celos y es un sentimiento inferior (o de lado sombra) ya que es egoísta, codicioso y no compartido.

¿Cómo te salió el ejercicio, qué has descubierto de ti misma?

Sea cual sea el resultado, lo más importante de esta reflexión es que seas sincera contigo misma y comiences a trabajarlo cachándote la siguiente ves que te pongas verde.

