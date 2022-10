Nosotras solemos cometer ciertos errores con la ropa interior que, además de afectar al estilismo y apariencia, pueden acarrear problemas de salud. Estos son los errores más comunes al elegir ropa íntima.

Debemos tener en cuenta que no a todas nos queda igual las mismas prendas y esto se debe a factores como: tipo de cuerpo, estatura, color de piel, etc. Por lo tanto, hay que tener el ojo afilado al momento de escoger estas piezas.

3 errores al usar ropa íntima

Talla más o menos

Elegir ropa interior de talla incorrecta es el error más común de casi todas nosotras. Si las prendas están muy pequeñas podrían lastimarte la piel. Por el contrario, si son muy grandes, te sentirás incómoda y harán especies de bultos en tu outfit, por el exceso de tela que sobra en tu pieza interior. Además, al caminar, ¡sentirás que se te cae!, no es broma. Súper incómodo.

Compra estilos iguales

Es aconsejable comprar diferentes estilos y modelos de ropa interior para poder combinar y usar con los diferentes tipos de outfit que vas a usar. Por ejemplo, un juego de bragas y sostén de encaje, otros totalmente lisos. Esto funciona para darle versatilidad y un toque diferente a tu ropa transparente.

Otro ejemplo importante que no debes pasar por alto es que si te vas a usar una camiseta con espalda de mariposa, usa un bra con la espalda cruzada, por lo tanto es importante tener sostenes de tirar removibles.

En este punto los colores son importantes. El negro, blanco y beige son tonos que no se discuten, sí o sí debes tener al menos un juego de cada color. Sin embargo, podemos jugar con otras combinaciones dependiendo del outfit elegido; azules, rosas, morados, grises, entre muchos más.

¡Bye, bye, vestimentas desgastadas!

Por culpa del uso y de los lavados, los atuendos íntimos van perdiendo el ajuste inicial. De ahí que, cada 6 u ocho 8 meses debas sustituirlos por unos nuevos.

No sé si te ha pasado pero a las pantis se les estira el resorte y por en ende, el accesorio pierde forma y sientes que no te sostiene como tiene que ser. Por eso es importante notar qué tan desgastada está y reemplazar a tiempo.

Sumado a eso, recordemos que la zona íntima es muy delicada, por lo que si usamos una panti que tiene mucho tiempo en uso y está totalmente dañada, podemos tener infecciones vaginales. ¡Evitémoslo!

Trucos para lavar ropa interior

Hablando de esto me parece oportuno que sepas cómo lavar tu ropa de forma correcta. Toma nota y ponlos en práctica.

1. No utilices jabones concentrados o fuertes para que no se deteriore la parte de la vagina y luego se te irriten las partes íntimas.

2. Es aconsejable que laves a mano tu ropa interior.

3. En caso de meterlas en la lavadora, introdúcelas en unas bolsas específicas para la lencería y coloca el programa suave.

4. Verifica que no quedan restos de detergente en los calzones para prevenir infecciones.

5. En el caso de los sujetadores, es recomendable que no alargues los tirantes y no frotes muy fuerte las áreas donde están los aros para que no se salgan.