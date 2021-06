Con la llegada del Covid-19 a nuestras vidas llegó también un nuevo estilo de vida: aprender desde casa. Y no es que antes no existiera, no, qué va, pero ahora ya es un must de todo hogar: las clases online llegaron y se instalaron cómodamente.

Pero otra cosa que cambió es que muchas personas se quedaron en sus casas hasta para comer, esas personas que siempre lo hacían en algún lugar, pequeño o grande, afuera, empezaron a animarse a preparar algunos platillos. Así que esta unión de razones fueron la excusa perfecta para la creación de la Escuela MasterChef.

«La Escuela MasterChef llega a México bajo la dirección de Benito Molina, uno de los chefs más reconocidos en el país y, de su esposa Solange Muris. Así se convierte en la primera franquicia en Latinoamérica que conformará una comunidad de aprendizaje culinario online.»

Las personas interesadas se pueden inscribir fácilmente a la Escuela MasterChef: solo llenan sus datos de ingresos y eligen qué tipo de pago les conviene: mensual, semestral o anual, y también se pueden comprar certificados de regalo.

Lo que se busca es que hagan todos los módulos y si bien puedes hacerlo como te vaya gustando, se recomienda tener un orden y comenzar por las técnicas, por ejemplo.

La escuela consta de 17 módulos, impartidos por 10 chefs con reconocimiento internacional, donde al término, los participantes podrán recibir el certificado que los avale como Cocineros MasterChef.

Como quieren que todo sea dentro del sitio, es decir, todo esté ahí, cuentan con un diccionario culinario súper completo que me encantó.

El patricinador, T-fal, nos cuenta que junto con el chef Zurita, desarrollaron el módulo “El Gusto de Aprender Juntos” en el que «el prestigio internacional de la marca aunado al conocimiento del chef, ayudarán a despertar el ingenio culinario de los alumnos para crear recetas tradicionales mexicanas y descubrir los secretos de su cocina, fusionando el mundo de la tradición con la tecnología de sus productos.»