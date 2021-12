¿Qué tal nos sentimos las solteras con la llegada del fin de año? No pasa nada, seguimos sintiéndonos libres, divas, divertidas y poderosas estando solteras aún con la llegada de esta época decembrina.

Una encuesta realizada en octubre de este año, encontró que el 67 por ciento de los encuestados afirmó no sentirse mal por no estar en una relación en esta época o por no llevar pareja a eventos de fin de año, muy similar a los datos globales (65 por ciento). La encuesta no reveló grandes diferencias entre género, ya que el 71 por ciento de los hombres no se sentía mal y 64 por ciento de las mujeres tampoco. Solo el 5 por ciento de los encuestados, tanto hombres como mujeres, afirmó sentirse mal todo el tiempo por no tener una relación sentimental.