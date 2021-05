¿Te ha pasado que te preguntan (con cara de atónitos) “por qué estás soltera si eres bla, bla, bla…“? Y tú te quedas de a seis. A veces molesta, a veces divertida y muchas veces confundida. “Ah, caray, deveras, ¿por qué?”

Conforme pasan los años te vas acostumbrando a que las tías o tíos lleguen a hacer la inoportuna pregunta, pero luego viene la gente de tu edad, compañeros de trabajo y hasta los posibles ligues. Algunas ocasiones con sorpresa, otras, con “penita” en la mirada.

¿Qué quiere decir todo esto?

Platicando con una terapeuta salió el tema, yo le dije que me molestaban ciertas actitudes o cuestionamientos: «¿¡Cómo?!, ¿¡no has vivido NUUUUUNCA con una pareja?!»

Su respuesta me voló la mente: «Claro que te molesta, es que implica que hay algo malo en ti. Por eso ‘ningún hombre te ha elegido'».

¡Claro!, le dije, ¡es justo eso!

Y me duele. Duele. La gente lo asume, te lo sugiere o a veces te lo dice en la cara. Bueno, hasta Rachel de Friends dice, respecto a Mona, “seguramente hay algo malo en ella y por eso está soltera”. Claro, eran los 90s/principio de los dos mil, pero sigue estando vigente.

Hay algo malo en ti.

O… ¿no?

De a cómo y de a cuándo

Si estás saliendo con alguien por primera vez y después de estar completamente fascinado por tu personalidad (o lo que sea), te hace la incómoda pregunta, quizá venga de una genuina sorpresa. “Vaya que soy afortunado, losers que la dejaron ir”. Pero independientemente de eso, no sabes qué contestar. Y empiezas a sentirte incómoda y a cuestionarte.

Me ha pasado no una, ¡muchas veces! Pero les tengo buenas noticias: con la edad, una va aprendiendo.

Después de aquella revelación, en la que la terapeuta dio en el clavo en lo que yo sentía, como que se aclaró el panorama (información es poder, chicas). Al saber qué sentía y por qué lo sentía (yo digo: ponerle «nombre y apellido») es más fácil dejar de molestarte por algo que ya sabes que no es cierto. O de que te duela.

Conscientemente entiendes y ¡es liberador!

«Nadie te ha elegido».

¿Sí se dan cuenta de lo fuerte de su pregunta y su implicación, señoras y señores que hacen la pregunta?

No es cierto porque, para empezar, no eres un aguacate maduro para que te elijan en el súper. Esto es de dos, papacitos y mamacitas. De dos.

Hay muchas razones por las que no estás en pareja, pero… empecemos diciendo, ¿por qué DEBERÍAS de estarlo?

¿Por qué nos enseñan que la única manera de ser felices es estar emparejada? Si hemos estado en relaciones que no funcionan, sabemos que ESO NO ES CIERTO. Que muchas veces tienes más paz y felicidad estando solita.

Quitémosle el apeste a la soltería

La verdad es que estar soltera tiene muchísimas cosas buenas, solo que estamos poniendo atención a todo eso que no tenemos. ¿A poco no les ha pasado que están emparejadas y en el fondo de su cabecita desearían -por ratitos, al menos- estar de nuevo solteras? Total, que nada nos da gusto.

Y es en serio lo que escribí antes: nadie nos dice que en la soltería también hay felicidad y que en el emparejamiento también hay infelicidad. Que las historias de amor no siempre funcionan y que lo más importante es estar felices. Independientemente del estado civil o estatus civil (en este caso).

Respuestas a la pregunta «por qué estás soltera»

Así que ya entendiste que no hay nada malo en ti y quieres contestar como una reina a esa incómoda pregunta, aquí te dejo unas respuestas para aprenderte de memoria.

La chistina

Estoy soltera porque… porque… pues porque los Aliens me secuestraron a mis 20 y me escupieron de la nave a los 40 y ya sabes, pues me perdí todo en el medio.

La práctica

Estoy soltera porque las bodas son carísimas y siempre nos gastamos el presupuestos en tener una vida increíble. Los exnovios y yo.

La mujer profesional

Estoy tan enfocada y feliz en mi trabajo que eso no está en mis planes. Pero me siento muy plena.

La sácale punta

Uy, mija, ¿has visto lo que ofrece el mercado hoy en día? No, pues ni que una estuviera «tan pior».

La brutalmente honesta

¿Hace cuánto no estás soltera? Es que parece que te olvidaste de lo genial que es estarlo, ¡es increíble! No tienes que darle explicaciones a nadie, puedes salir con las personas que quieras, cuando quieras, como quieras, por el tiempo que quieras. Puedes comer lo que se te da la gana mientras ves tu serie favorita. Incluso, puedes elegir un compañero sexual distinto cada noche, si así te apetece. (Claro, te verán con cara de escándalo después de esto último. Puedes dejarlo hasta la serie favorita.)

La amigui linda

La verdad, no he encontrado a alguien por quien valga la pena dejar mi brutalmente increíble vida. Tiene que aportarme mucho y no me lo he topado. Pero ya llegará.

La bitch

Dios, mira a tu alrededor y dime si alguna de estas señoras realmente es feliz en su matrimonio. Nombre, ¡para qué!

Seguramente habrá quien te diga que «te has vuelto muy exigente», pero tú sabes tu valor. También sabes no conformarte con poco porque tú das mucho. No estás pidiendo algo que no estás dispuesta a dar.

Ahora ya sabes: estar soltera no es una maldición ¡y que el mundo se entere!

