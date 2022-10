La importancia de la economía en una relación es un tema muy debatido. Hay quienes dicen que cada uno debe trabajar y pagar sus gastos, otros que insisten en la tradición de que el hombre debe proveer a la familia. Existe un poco de todo pero, ¿qué tanto importa, realmente, la economía en una relación?

Tipos de relaciones

¿A qué nos referimos con relación? ¿Todas aplican? Si un hombre y una mujer se encuentran viviendo juntos o separados, se ven de manera periódica o diario. Si cumple con estos requisitos, sin importar si están casados, prometidos, de novios, amigobios, e incluso en citas ¿cómo entra acá la situación económica de ambos?

Cuentas sobre la mesa

Una relación implica muchas cosas como tiempo, comprensión y por supuesto, dinero. Las salidas, los detalles y regalos no son gratis. Todo esto, aunque no es necesario el dinero de por medio, es lo esperado. Vivimos en un mundo en el que necesitamos dinero para vivir y de un amor de palabras bonitas e ilusiones no se vive.

¿Cómo funciona la economía de una relación?

Por lo general es algo que se decide dentro de la relación, nadie más debe de opinar, pero sí es algo que se tiene que hablar. Muchas personas evitan hablar de dinero al principio porque es algo «delicado», pero son cartas que se tienen que poner en la mesa para no dar por hecho nada.

Lo idóneo sería que ambos tuvieran una economía estable donde, a pesar de poder costear sus necesidades y gustos, los dos podrían tener cuenta en común para pagar los gastos cotidianos.

Pero esto es de dos, nadie más tiene que opinar, ¿con qué se sienten cómodos?

También tenemos que ser realistas: si tú tienes un nivel de vida, ¿vas a bajarlo porque tu pareja no puede costearlo? ¿Te sentirás cómoda pagando todo el tiempo tú? ¿Estarás contenta de dejar de tener cosas o restaurantes que te gustan o irás tú sola sin esa persona? Aquí no hay respuestas buenas o malas, simplemente es algo que tienes que considerar, porque el romanticismo es una cosa y la cotidianidad (después de un par de meses) es un baño de realidad.

La economía en una relación es importante dejemos de quitarle el peso de algo que no se habla y ponerlo sobre la mesa.