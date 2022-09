Hay cosas que se tienen que hablar y otras no, pero definitivamente las finanzas en pareja deben de ponerse en la mesa, incluso antes de vivir juntos. Si aún no lo haces y la cosa está seria con tu amor, no dejes pasar más tiempo, realmente es importante.

7 pilares de la organización de las finanzas en pareja

Establezcan objetivos juntos. Es importante que fijen metas a corto y largo plazo. Reflexionen en lo que les gustaría lograr juntos y mencionen las prioridades de cada uno. Quizá quieran comprar una casa, un auto o formar una familia; aclaren desde un principio si van a unir sus créditos o en qué proporción empezarán a ahorrar para poder cumplir sus metas. Si es necesario, hagan un plan de ingresos para tener mayor visibilidad del dinero que generan y lo que quieren obtener.

Decidan cómo dividir el dinero, aquí algunas maneras de hacerlo: a) Esquema proporcional: cada una contribuye a los gastos de la casa en proporción a sus ingresos. b) Método en partes iguales: cada uno aporta lo mismo, independientemente de lo que generen. c) Plan unificado: los ingresos de ambos se concentran en una sola cuenta y de ahí se cubren todos los gastos, incluso los personales.

Ahorren y tengan un fondo de emergencia. En la planeación, no olviden destinar un porcentaje de sus ingresos al ahorro, ya sea para un fondo de emergencia, para las metas mencionadas o hasta para el retiro.

Confíen el uno en el otro. Eviten que el tema del dinero se vuela tenso. Recuerden separar una parte del presupuesto para consentirse y eviten dar explicaciones sobre en qué gastaron cada centavo. Si en algún momento sienten incomodidad, háblenlo con tranquilidad.

Hagan compras inteligentes. Si bien hay gastos que no se pueden recortar, es recomendable hacer las compras del día a día en tiendas que les den más beneficios. Por ejemplo, es recomendable tener una tarjeta de lealtad o puntos, como la de Socio Club Premier que te da la facilidad de acumular Puntos en supermercados, gasolineras, por adquirir vuelos o hasta por comprar un libro. Esos puntos se pueden gastar en el mismo establecimiento (a veces), en tiendas en línea o en un viaje.

Hablen de las deudas. Como dijimos, la comunicación es uno de los conceptos más importantes en una relación, por eso es imprescindible que compartan y platiquen abiertamente de las deudas en caso de que cualquiera de los dos necesite apoyo.

Mantengan el tema sobre la mesa. No se queda todo escrito en piedra, hay que volver a tocarlo cuando sea necesario, ya que las situaciones y necesidades van cambiando, en especial si alguno pierde el trabajo o hay algún evento extraordinario que afecte su plan inicial. Asegúrate de compartir tus preocupaciones financieras para generar un ambiente de confianza con tu pareja.

Con información de Club Premier.