Hoy vengo a recomendarte tres películas que están ya disponibles en plataformas de streming y que son básicas para terminar el año. Y no, no estamos hablando de «No mires hacia arriba» (que, a mi parecer, vale mucho la pena ver).

Ahora vamos a explorar tres plataformas que tienen películas muy interesantes y como plus, te recomiendo una serie en cada una de ellas: Amazon Prime, HBO Max y Netflix.

Being the Ricardos

Una gratísima sorpresa que encuentras en Primer Video con actuaciones estupendas de Nicole Kidman (como siempre, ya lo sabemos) y Javier Bardem.

Trata de una semana muy difícil en la vida de Lucille Ball, la protagonista de «I Love Lucy», una serie súper exitosa en EUA en los 50s: Lucy ha sido acusada de ser comunista, justo en la cima de la popularidad de su programa. Ante esto se apoya en sus amigos y en su marido, Desi, un cubano muy inteligente con quien tiene una relación muy apasionada y tormentosa. La semana es, básicamente, la que dictará si ella seguirá siendo la consentida de los hogares de nuestro país vecino o de plano será cancelada. Pero imaginen qué tan popular era: las tiendas cerraban más temprano porque los lunes, días del show, la gente no salía de sus casas.

En el camino de la semana vamos viendo sutilezas sobre cómo se vivía en aquella época, la censura y los roles establecidos de la mujer, además de los conflictos de pareja. Se las recomiendo mucho.

Por cierto, si no has visto 9 perfectos extraños en esta plataforma, ¡vela ya!, también sale Nicole y es muy buena.

Promising young woman

Ya les habíamos dado algunas curiosidades sobre esta imperdible película pero la noticia es que llegó a HBO Max y TIENES que verla.

Trata de una mujer que no ha sido la misma desde que su mejor amiga se suicidó. Pero ella sabe muy bien quiénes están detrás de esa muerte y no estará en paz hasta que cobre venganza. Es una historia fuerte que nos hace pensar en todas esas veces en las que hemos decidido callar y con ese silencio, hemos afectado a alguien más. Corre a darle play.

Aquí va la serie de esta plataforma que acabo de ver y me gustó mucho: The flight attendant. Ya sé que hubo gente que no la toleró, pero para muchas personas -yo incluida- fue una sorpresa que nos tuvo en suspenso por un buen rato.

Noche de fuego

Llegó a Netflix la candidata a representar a México ante los Óscares. Si bien creo que «Sin señas particulares» es un poquititito mejor que esta, Noche de fuego es muy buena. Dolorosa. Impactante.

No, no es una película feliz pero sí indispensable de ver. ¿Por qué? Porque si bien trata de cómo afecta el narco en México y hay muchas películas con la misma temática, ahora se va por un punto en particular: las niñas que tienen que fingir ser niños para no ser robadas. Sí, ya sé, muy fuerte.

Y bueno, para que no se queden con el mal sabor de boca, les dejo una serie también en Netflix que te dejará con ganas de más: Mudanzas al cielo. Hazme caso y dale play.