Es de opinión pública que expresarse por chat puede ser peligroso y truculento, esto es debido a muchas razones y cada quién tiene su visión del tema. ¿Realmente es tan malo como dicen o nos hemos enfocado en verlo desde un solo punto de vista? He aquí ambas perspectivas.

Expresarse en persona

El face to face siempre será lo mejor, porque de esta manera podemos ver la reacción en tiempo real de las personas. Por chat se tiende a pensar mucho más y se pueden borrar los pensamientos antes de enviar. Una persona será más sincera si tiene que enfrentarse cara a cara y no detrás de una pantalla. Además, recordemos que este es un medio frío y que está sujeto a la interpretación de quien lo lee, no de quien lo envía… ¿cuál es el tono que realmente era la intención? ¿Y el lenguaje corporal que tanto expresa?

Estas son, algunas de las opiniones con respecto al porqué expresarse en persona es una mejor opción. Tiene un poco de lógica pero ¿Qué hay del otro lado?

Expresarse por chat

Al expresarnos por chat es cierto que cuidamos un poco más nuestras palabras, pero ¿esto es realmente tan malo? En mi opinión personal, ordeno las ideas de una mejor manera y elimino las ambigüedades y divagaciones de esta forma. Difícilmente se llega a la redundancia y por otra parte, es más sencillo escoger las palabras correctas para afrontar determinada situación.

Muchas veces, al ser sometidos a la presión de una respuesta inmediata hacia alguien que nos mira fijamente genera inseguridad e incomodidad. Esto se traduce a una mala comunicación en el momento y a no escoger las palabras correctas.

¿Cuál es mejor?

Esto en sí tiene que ver mucho más con las personas involucradas y la situación pero, si expresarse por chat es lo tuyo no pasa nada. Si expresarte en persona sigue siendo tu mejor opción, dale tiempo a la otra persona para organizar las ideas en su mente y no le presiones para escupir de lleno todo lo que siente o piensa.

La sinceridad depende más de la persona que del medio. Si tiene la intención de apelar a la verdad lo hará de todas formas. Si por el contrario miente, puede que el rostro lo delate, pero la incoherencia y detalles sutiles entre los mensajes también lo harán. Sólo es cuestión de aprender notarlo.

No siempre las ideas crudas son las mejores, a veces es mejor refinarlas un poco para llegar al mejor resultado.